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Тренч, который покорил Голливуд и весь мир — феномен Burberry

28 января 2025 08:40
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Тренч Burberry — почему он стал культовым и как выглядит сегодня
Девушка в тренче. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Каждый большой модный дом имеет культовую вещь, которая стала его визитной карточкой. У Burberry это тренч, который более ста лет остается символом стиля и практичности.

Подробнее о нем рассказало издание Elle.

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Изобретение габардина

Основатель Burberry Томас Бербери создал бренд для тех, кто ценит комфорт и качество. В 1879 году он изобрел габардин — легкую, водонепроницаемую ткань, которая стала прорывом в моде. Одежда из габардина быстро обрела популярность, даже среди полярных исследователей, таких как Руаль Амундсен и Эрнест Шеклтон, которые хвалили ее за надежность в самых суровых условиях.

Хороший тренч должен быть из качественных материалов
Ткань для тренча. Фото: Elle

Успех габардина привел к заказу от британской армии — создать плащ для офицеров. Так родился тренч. Томас использовал габардин, добавил эполеты, D-кольца для снаряжения, клапаны для защиты от дождя и особый воротник, который прошивался вручную 180 стежками. Сначала тренчи носили только офицеры, но впоследствии их оценили и гражданские, ведь они стали символом статуса.

Голливуд и мировая известность

Впервые тренч Burberry появился в кино в ленте "Касабланка" в 1942 году, а впоследствии его носили Одри Хепберн в "Завтраке у Тиффани" и другие кинозвезды. Голливуд сделал тренч культовой вещью для модников всего мира.

Тренч неоднократно засветился в кино
"Крамер против Крамера", 1979 год. Фото: Elle

Современный тренч

Сегодня Burberry предлагает пять стилей тренчей, которые шьют в Великобритании. Каждая модель состоит из 80 деталей и изготавливается за четыре часа. Благодаря дизайнерам, таким как Кристофер Бейли, тренч получил новые интерпретации — от кружева до кожаных вставок.

Тренч удивляет разнообразием моделей
Современные тренчи. Фото: Elle

Отметим, что тренч Burberry носят как члены королевской семьи, так и звезды, сохраняя его статус иконы стиля долгие годы.

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09:22 На Одесчине готовятся дать отпор российскому мазуту — какие меры

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09:13 России нельзя доверять во время переговоров, — генерал Ходжес

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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09:01 Такер Карлсон обвинил Байдена в попытках ликвидации Путина

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