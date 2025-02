Одяг українських брендів – чому такий дорогий і чи виправдані ціни

Магазин одягу. Фото: Google Maps

В Україні є чимало популярних брендів одягу, які давно підкорили споживачів якістю і стилем. Наші вироби носять навіть зірки Голлівуду, що свідчить про світове визнання. Водночас покупці мають одну претензію, яка негативно впливає на попит. Клієнти скаржаться на надмірно високі ціни, порівняно з іноземними масовими брендами, як Zara чи Massimo Dutti.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи виправдана вартість одягу від українських брендів.

Українців обурює ціна одягу

Почитавши пости і коментарі в соціальних мережах, можна зробити висновок, що споживачі незадоволені високими цінами на одяг вітчизняних брендів. Їх здебільшого задовольняє якість, але вартість змушує відмовитися від придбання речей. І якщо частина клієнтів розуміє, чому вироби не можуть коштувати дешевше, то дехто щиро шокований ціноутворенням.

Українці скаржаться на дорогий одяг. Фото: скриншот

Для прикладу, порівняємо ціни в Zara та PAPAYA (бренд із Чернівців). Звичайна сорочка обійдеться у 999 грн (Zara) і 1 690 грн (PAPAYA), базова футболка — у 349 грн (Zara) і 790 грн (PAPAYA), джинси — у 1 499 грн (Zara) і 1 832 грн (PAPAYA). Виходить, проблема з цінами дійсно не надумана.

Чому український одяг дорогий

Пояснити високу вартість дуже просто. По-перше, в Україні немає масового виробництва, отже здешевити партії товару не виходить. Вітчизняним брендам потрібно інвестувати в ручне пошиття і платити достойну зарплату працівникам, інакше не буде кому виготовляти одяг.

"В Україні дуже висока собівартість. Ми не маємо своєї сировини, нам потрібно привозити її з інших кран, дуже часто — з іншої частини світу. Ми не використовуємо автоматизацію, як це робить Zara. Нашій швачці доводиться пришивати кишеню ручками, а там все робиться автоматично. Ну і зарплати набагато вищі, ніж там", — розповіла власниця бренду One by One.

Загалом у ціну одягу закладається:

вартість тканини;

вартість праці дизайнера;

вартість фурнітури;

зарплата швачок;

витрати на логістику;

витрати на маркетинг та оренду приміщення магазину.

Логічно, що українські бренди мають менший масштаб виробництва. Їм потрібно відбивати витрати на велику кількість супутніх потреб, а в Україні всі товари/послуги планомірно дорожчають. Тож варіанту продавати одяг за цінами масмаркетів немає, інакше виробник швидко розориться.

Також треба звертати увагу на зростання курсу долара, що прямо впливає на ціни. Нагадаємо про закупівлю тканин за кордоном і логістику, що оплачується в доларах або євро.

Причини високих цін на одяг українських брендів. Фото: скриншот

