Криптовалюта по наследству — получат ли украинцы цифровые активы родственника

Криптовалюта уже стала привычным элементом современной финансовой системы, хотя существует исключительно в цифровом виде. Именно эта ее нематериальная форма создает новые и довольно сложные вызовы для украинского законодательства в сфере наследования.

О том, могут ли украинцы унаследовать криптовалюту и что для этого нужно, рассказали специалисты Южного межрегионального управления Министерства юстиции (Одесса).

Что такое криптовалюта и почему унаследовать ее может быть проблематично

Криптовалюта существует на основе блокчейна — защищенного децентрализованного реестра, записи в котором невозможно изменить. Доступ к активам обеспечивает:

приватный ключ;

seed-фраза — уникальный код, который знает только владелец.

Именно это и является главной особенностью. Право на криптовалюту фактически означает владение приватным ключом. Если владелец умирает и никто не знает этого кода, получить доступ к активам невозможно — даже при наличии завещания или решения суда. Такие средства теряются навсегда, что принципиально отличает криптовалюту от традиционного имущества.

Хотя закон четко не регулирует порядок передачи цифровых активов по наследству, правовая основа для этого все же есть. Статья 1218 Гражданского кодекса Украины предусматривает, что в наследство входят все права и обязанности умершего.

А поскольку Закон "О виртуальных активах" признает криптовалюту объектом гражданских прав, ее можно наследовать. Однако практического механизма, как именно это делать, пока нет.

Поэтому нотариусы сталкиваются со сложной задачей: обеспечить права наследников и одновременно сохранить конфиденциальность частных ключей.

Как украинцам унаследовать криптовалюту

Завещание, в котором упоминается криптовалюта, можно составлять без ограничений. Но оно должно содержать информацию о том, где именно хранятся приватные ключи или seed-фразы. Это может быть:

зашифрованный электронный файл с паролем;

банковская ячейка или сейф с холодным кошельком.

Нотариус в такой ситуации должен подтвердить волю владельца и одновременно гарантировать сохранность конфиденциальной информации.

В мире уже существуют эффективные модели. Во многих странах используют "цифровые завещания", где четко описано, как передавать виртуальное имущество. Это доказывает, что совместить юридические и технические инструменты возможно.

Для Украины, которая активно развивает электронный нотариат, это открывает перспективу создать безопасную и прозрачную систему наследования цифровых активов в будущем.

