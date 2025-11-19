Криптовалюта у спадок — чи отримають українці цифрові активи родича

Людина кладе монету в кишеню. Фото: Новини.LIVE

Криптовалюта вже стала звичним елементом сучасної фінансової системи, хоча існує виключно у цифровому вигляді. Саме ця її нематеріальна форма створює нові й доволі складні виклики для українського законодавства у сфері спадкування.

Про те, чи можуть українці успадкувати криптовалюту та що для цього потрібно, розповіли фахівці Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса).

Що таке криптовалюта та чому успадкувати її може бути проблематично

Криптовалюта існує на основі блокчейну — захищеного децентралізованого реєстру, записи в якому неможливо змінити. Доступ до активів забезпечує:

приватний ключ;

seed-фраза — унікальний код, який знає лише власник.

Саме це і є головною особливістю. Право на криптовалюту фактично означає володіння приватним ключем. Якщо власник помирає і ніхто не знає цього коду, отримати доступ до активів неможливо — навіть за наявності заповіту чи рішення суду. Такі кошти втрачаються назавжди, що принципово відрізняє криптовалюту від традиційного майна.

Хоча закон чітко не регулює порядок передачі цифрових активів у спадщину, правова основа для цього все ж є. Стаття 1218 Цивільного кодексу України передбачає, що до спадщини входять усі права та обов’язки померлого.

А оскільки Закон "Про віртуальні активи" визнає криптовалюту об’єктом цивільних прав, її можна успадковувати. Проте практичного механізму, як саме це робити, наразі немає.

Тому нотаріуси стикаються зі складним завданням: забезпечити права спадкоємців і водночас зберегти конфіденційність приватних ключів.

Як українцям успадкувати криптовалюту

Заповіт, у якому згадується криптовалюта, можна складати без обмежень. Але він має містити інформацію про те, де саме зберігаються приватні ключі або seed-фрази. Це може бути:

зашифрований електронний файл із паролем;

банківська комірка чи сейф із холодним гаманцем.

Нотаріус у такій ситуації має підтвердити волю власника і водночас гарантувати збереження конфіденційної інформації.

У світі вже існують ефективні моделі. У багатьох країнах використовують "цифрові заповіти", де чітко описано, як передавати віртуальне майно. Це доводить, що поєднати юридичні та технічні інструменти можливо.

Для України, яка активно розвиває електронний нотаріат, це відкриває перспективу створити безпечну та прозору систему спадкування цифрових активів у майбутньому.

