Смена станции посадки в Укрзализныце — имеют ли право пассажиры

Поезд Укрзализныци. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В мире путешествий происходят разные ситуации, которые иногда достаточно трудно предсказать. Например, пассажир может приобрести билет в Укрзализныце, но совершить посадку на другой станции маршрута, не указанной в проездном документе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, имеют ли пассажиры на это право.

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Может ли пассажир сменить станцию посадки в Укрзализныце

Согласно информации на сайте Укрзализныци, путешествие пассажира должно начинаться на станции, указанной в проездном документе. Пассажир имеет право занять место, указанное в проездном документе, если он садится в поезд на промежуточной станции по маршруту поезда.

Например, допустим, вы приобрели билеты на поезд по маршруту Киев — Львов, а в проездном документе у вас посадочная станция указана в городе Виннице. Таким образом, вы можете сесть на поезд, который находится на этом маршруте, и имеете полное право претендовать на место, указанное в вашем проездном документе. Другими словами, никто не может запретить вам занять место, указанное в билете.

Следовательно, пассажиры Укрзализныци обладают гибкостью в том, чтобы выбирать, в зависимости от обстоятельств, на какой станции и в каком городе им садиться на поезд по маршруту, указанному в их проездном документе. Место, указанное в билете, сохраняется за ними на все время следования поезда по маршруту.

Напомним, Укрзализныця является одной из многих компаний, предлагающих своим клиентам разнообразные скидки и бонусы. У перевозчика есть программы лояльности для пассажиров Интерсити и Интерсити+, которые позволяют значительно сэкономить на билетах.

Также мы писали, что Укрзалізниця запустила первый детский вагон в августе 2024 года. Он разработан так, чтобы родители могли легко путешествовать с маленькими детьми.