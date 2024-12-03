Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Можно ли сесть на поезд на другой станции — правила Укрзализныци arrow

Можно ли сесть на поезд на другой станции — правила Укрзализныци

3 декабря 2024 10:04
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Смена станции посадки в Укрзализныце — имеют ли право пассажиры
Поезд Укрзализныци. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В мире путешествий происходят разные ситуации, которые иногда достаточно трудно предсказать. Например, пассажир может приобрести билет в Укрзализныце, но совершить посадку на другой станции маршрута, не указанной в проездном документе.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, имеют ли пассажиры на это право.

Читайте также:

Может ли пассажир сменить станцию посадки в Укрзализныце

Согласно информации на сайте Укрзализныци, путешествие пассажира должно начинаться на станции, указанной в проездном документе. Пассажир имеет право занять место, указанное в проездном документе, если он садится в поезд на промежуточной станции по маршруту поезда.

Например, допустим, вы приобрели билеты на поезд по маршруту Киев — Львов, а в проездном документе у вас посадочная станция указана в городе Виннице. Таким образом, вы можете сесть на поезд, который находится на этом маршруте, и имеете полное право претендовать на место, указанное в вашем проездном документе. Другими словами, никто не может запретить вам занять место, указанное в билете.

Следовательно, пассажиры Укрзализныци обладают гибкостью в том, чтобы выбирать, в зависимости от обстоятельств, на какой станции и в каком городе им садиться на поезд по маршруту, указанному в их проездном документе. Место, указанное в билете, сохраняется за ними на все время следования поезда по маршруту.

Напомним, Укрзализныця является одной из многих компаний, предлагающих своим клиентам разнообразные скидки и бонусы. У перевозчика есть программы лояльности для пассажиров Интерсити и Интерсити+, которые позволяют значительно сэкономить на билетах.

Также мы писали, что Укрзалізниця запустила первый детский вагон в августе 2024 года. Он разработан так, чтобы родители могли легко путешествовать с маленькими детьми.

поездки Укрзализныця поезда вокзалы пасажири билеты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:19 Убрала конкурентку, ударив ножом — любовные разборки в Одессе

10:17 Предложил стать штатом США — Трамп пошутил в отношении Канады

10:04 Можно ли сесть на поезд на другой станции — правила Укрзализныци

09:56 На паре КПП с ЕС фиксируют очереди из авто — ситуация на границе

09:55 Нацкешбэк становится популярнее — какие суммы накопили украинцы

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:55 Церемония погребения военных — существующие традиции и правила

09:51 Обязательная доля наследства — кто не останется без имущества

09:47 Графики отключений в Одессе — кто сегодня будет со светом

09:47 Содержание собаки обернется штрафом — за что наказывают украинцев

09:41 Украина отказывается от всех альтернатив вступления в НАТО, — МИД

10:19 Убрала конкурентку, ударив ножом — любовные разборки в Одессе

10:17 Предложил стать штатом США — Трамп пошутил в отношении Канады

10:04 Можно ли сесть на поезд на другой станции — правила Укрзализныци

09:56 На паре КПП с ЕС фиксируют очереди из авто — ситуация на границе

09:55 Нацкешбэк становится популярнее — какие суммы накопили украинцы

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

09:55 Церемония погребения военных — существующие традиции и правила

09:51 Обязательная доля наследства — кто не останется без имущества

09:47 Графики отключений в Одессе — кто сегодня будет со светом

09:47 Содержание собаки обернется штрафом — за что наказывают украинцев

09:41 Украина отказывается от всех альтернатив вступления в НАТО, — МИД

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

06:40 Драгоценные металлы дорожают — цены за 1 г золота в декабре

30 ноября 2024
Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Text

08:00 Визит Шольца и кадровые ротации — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2024
Text

19:11 Митинги в Грузии возле парламента — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:04 Заявление Шольца во время встречи с Зеленским — эфир Вечір.LIVE

Text

17:13 Наступление РФ на Запорожье — спикер ОВА Коваленко заявил об ИПСО

Text

13:44 Эксперт указал на проблемы открытия Подольского моста

Text

13:00 Заявление Столтенберга о вступлении в НАТО — эфир День.LIVE

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря - 80x80

Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

12:22 Кучеренко объяснил ситуацию с долгами на энергорынке

Text

09:17 В Тернополе на месте удара обнаружили обломки "Герани", — ОВА

Text

08:00 Как завершится война и тысяча Зеленского — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2024
Text

21:27 Четвертая ночь протестов — что происходит на улицах Тбилиси

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК