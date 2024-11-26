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Дитячий вагон у поїздах УЗ — які ціни на квитки та кому доступні

26 листопада 2024 13:44
Володимир Мололкін - редактор
Дитячий вагон Укрзалізниці — хто може подорожувати та які умови
Дитина з іграшковим поїздом. Фото: Укрзалізниця/Facebook
Володимир Мололкін - редактор

У серпні Укрзалізниця запустила свій перший дитячий вагон. Він призначений для комфортної подорожі батьків з маленькими дітьми.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто може подорожувати новими вагонами та які умови.

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На яких маршрутах доступний дитячий вагон

Нині дитячий вагон курсує лише на двох маршрутах — у складі поїзда №15/16 Харків — Ясіня та №17/18 Харків — Ужгород.

До кінця року мають додати ще дитячі вагони, переважно на довгі маршрути.

Хто може їздити в дитячих вагонах

У дитячому вагоні можуть подорожувати батьки, родини та діти віком до 18 років, але в Укрзалізниці стверджують, що перевага надається малим дітям.

Також діти можуть прийти з інших вагонів в дитячий, щоб просто погратися. Дитячий вагон розташований між іншими, тому люди можуть вільно зайти в нього.

Сам вагон всередині пофарбований в інший колір, має малюнки в кожному купе, а на стелі зображені зірки.

Скільки коштують квитки у дитячий вагон

Придбати квитки у дитячий вагон можна на новому сайті Укрзалізниці та у додатку.

Вартість не відрізняється від вартості звичайного квитка в купе. Поїздка з Харкова до Ясіні обійдеться в 964 грн

Цены на билеты в детский вагон
Ціни на квитки у дитячий вагон. Фото: скриншот

Ціни можуть дещо відрізнятися залежно від дня тижня. Також варто зауважити, що перед покупкою з'явиться попередження, що квитки у цей вагон будуть дійсними лише для пасажирів з дітьми.

Які умови у вагоні пропонують дітям

Під час посадки дітей у вагон провідники дістають невеликий пандус, щоб вони могли безпечно зайти з перону.

Далі дітям одягають спеціальні браслети, на яких зображений малюнок, схожий на малюнок у купе, а також номер телефону батьків.

У кожному купе знаходяться навчально-розважальні матеріали, вказівки для рахування, книжки та розмальовки. До речі, дитині можна взяти розмальовку у звичайному вагоні, попросивши її у провідника.

Для пасажирів найменшого віку передбачено манеж і збільшений обмежувач верхньої полиці з накладкою, яка запобігає ударам. Крім того, у вбиральні є пеленальний столик, де можна змінити підгузки чи одяг дітям, а також спеціальні накладки на унітаз для дітей.

Крім того, в певний час в купе вмикається начитана казка.

Нагадаємо, Укрзалізниця запустить новий прямий поїзд до зі столиць Європи з 15 грудня. Він стане 20-м міжнародним поїздом компанії й курсуватиме щодня. Пасажирам будуть доступні квитки на місця в купе та люкс.

Також ми писали, що поступово розвивається міжнародне залізничне сполучення Укрзалізниці. Наразі компанія запускає додаткові поїзди між Україною та Польщею. Люди в західних частинах нашої країни та ті, хто прямує за кордон, тепер можуть подорожувати значно легше.

Укрзалізниця діти подорож ціни потяг квитки

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