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Детский вагон в поездах УЗ — какие цены на билеты и кому доступны

26 ноября 2024 13:44
Владимир Мололкин - редактор
Детский вагон Укрзализныци — кто может путешествовать и какие условия
Ребенок с игрушечным поездом. Фото: Укрзализныця/Facebook
Владимир Мололкин - редактор

В августе Укрзализныця запустила свой первый детский вагон. Он предназначен для комфортной поездки родителей с маленькими детьми.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто может путешествовать в новых вагонах и какие условия.

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На каких маршрутах доступен детский вагон

В настоящее время детский вагон курсирует только по двум маршрутам — в составе поезда №15/16 Харьков — Ясиня и №17/18 Харьков — Ужгород.

До конца года должны добавить еще детские вагоны, преимущественно на длинные маршруты.

Кто может ездить в детских вагонах

В детском вагоне могут путешествовать родители, семьи и дети до 18 лет, но в Укрзализныце утверждают, что преимущество отдается малым детям.

Также дети могут прийти из других вагонов в детский, чтобы просто поиграть. Детский вагон расположен между прочими, поэтому люди могут свободно войти в него.

Сам вагон внутри окрашен в другой цвет, имеет рисунки в каждом купе, а на потолке изображены звезды.

Сколько стоят билеты в детский вагон

Купить билеты в детский вагон можно на новом сайте Укрзализныци и в приложении.

Стоимость не отличается от стоимости обычного билета в купе. Поездка из Харькова в Ясиню обойдется в 964 грн.

Цены на билеты в детский вагон.
Цены на билеты в детский вагон. Фото: скриншот

Цены могут несколько отличаться в зависимости от дня недели. Также стоит заметить, что перед покупкой появится предупреждение, что билеты в этот вагон будут действительны только для пассажиров с детьми.

Какие условия в вагоне предлагают детям

При посадке детей в вагон проводники достают небольшой пандус, чтобы они могли безопасно зайти из перрона.

Далее детям одеваются специальные браслеты, на которых изображен рисунок, похожий на рисунок в купе, а также номер телефона родителей.

В каждом купе находятся учебно-развлекательные материалы, инструкции для счета, книги и раскраски. Кстати, ребенку можно взять раскраску в обычном вагоне, попросив ее у проводника.

Для пассажиров наименьшего возраста предусмотрен манеж и увеличенный ограничитель верхней полки с накладкой, предотвращающей удары. Кроме того, в туалете есть пеленальный столик, где можно сменить подгузники или одежду детям, а также специальные накладки на унитаз для детей.

Кроме того, в определенное время в купе включается начитанная сказка.

Напомним, Укрзализныця запустит новый прямой поезд в столицы Европы с 15 декабря. Он станет 20-м международным поездом компании и будет курсировать каждый день. Пассажирам будут доступны билеты на места в купе и люкс.

Также мы писали, что постепенно развивается международное железнодорожное сообщение Укрзализныци. В настоящее время компания запускает дополнительные поезда между Украиной и Польшей. Люди в западных частях нашей страны и те, кто следует за границу, теперь могут путешествовать значительно легче.

Укрзализныця дети путешествие цены поезд билеты

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