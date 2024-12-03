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Чи можна сісти на потяг на іншій станції — правила Укрзалізниці

3 грудня 2024 10:04
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Зміна станції посадки в Укрзалізниці — чи мають право пасажири
Поїзд Укрзалізниці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

У світі подорожей відбуваються різні ситуації, які інколи досить важко передбачити. Наприклад, пасажир може придбати квиток в Укрзалізниці, але здійснити посадку на іншій станції маршруту, не зазначеній у проїзному документі.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи мають пасажири на це право. 

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Згідно з інформацією на сайті Укрзалізниці, подорож пасажира повинна починатися на станції, зазначеній у проїзному документі. Пасажир має право зайняти місце, зазначене в проїзному документі, якщо він сідає в поїзд на проміжній станції за маршрутом прямування поїзда.

Наприклад, припустимо, ви придбали квитки на поїзд за маршрутом Київ — Львів, а у проїзному документі у вас посадкова станція вказана у місті Вінниці. Таким чином, ви можете сісти на потяг у Тернополі, який є на цьому маршруті, й маєте повне право претендувати на те місце, яке зазначене у вашому проїзному документі. Іншими словами, ніхто не може заборонити вам зайняти те місце, яке зазначене у квитку.

Отже, пасажири Укрзалізниці мають гнучкість у тому, щоб вибирати, залежно від обставин, на якій станції та в якому місті їм сідати на поїзд за маршрутом, зазначеним у їхньому проїзному документі. Місце, зазначене у квитку, зберігається за ним на весь час прямування поїзда за маршрутом.

Нагадаємо, Укрзалізниця є однією з багатьох компаній, які пропонують своїм клієнтам різноманітні знижки та бонуси. Перевізник має програми лояльності для пасажирів Інтерсіті та Інтерсіті+, які дозволяють значно заощадити на квитках.

Також ми писали, що Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у серпні 2024 року. Він розроблений таким чином, щоб батьки могли легко подорожувати з маленькими дітьми.

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