Можно ли оформить недвижимость на людей до 18 лет и какие документы нужны

Ребенок за партой. Фото: УНИАН

Украинское законодательство разрешает оформлять объекты недвижимости на детей. Способов передать квартиру в собственность несовершеннолетнего существует много. А с 14 лет ребенок даже может самостоятельно подписывать договор купли-продажи, если есть согласие органов опеки и попечительства.

Об этом рассказали эксперты агентства недвижимости "Маяк".

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В основном это происходит путем дарения или наследования. В редких случаях родители могут самостоятельно купить недвижимость, но оформить документы на несовершеннолетнего. Это избавляет от лишних хлопот в будущем, ведь не придется составлять завещание или оформлять дарственную, бороться за квадратные метры с родственниками, делить имущество при разводе родителей и т.д.

Следует понимать, что все действия, связанные с несовершеннолетними и имуществом, строго контролируется государством. Органы опеки и попечительства занимаются защитой прав и интересов детей, так что без их ведома невозможно заключить ряд серьезных сделок на имя малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица.

Что касается заключения договора купли-продажи от своего имени, то только с 14 лет разрешено подписывать такие документы (при наличии согласия опекунского совета).

Пока несовершеннолетнему не исполнится 18 лет, право распоряжаться квартирой имеют родители (усыновители, опекуны) с согласия органов опеки.

Какие документы нужны для оформления

После принятия решения о покупке, дарении или передаче недвижимости по наследству ребенку, придется собрать немаленький пакет документов. В частности:

паспорта и идентификационные коды родителей;

свидетельство о рождении/паспорт и идентификационный код ребенка;

справка о месте регистрации несовершеннолетнего;

правоустанавливающие документы на недвижимость;

технический паспорт на жилую площадь;

справку о зарегистрированных лицах;

разрешение на проведение операции от родителей, заверенное нотариально;

согласие органов опеки и попечительства.

Если родители со временем решили продать квартиру, то обязаны подключить к процессу органы опеки и попечительства независимо от того, находится ли объект в полной собственности несовершеннолетнего, или в частичной. Во время проверки нужно предоставить подтверждающие документы, что ребенок после продажи недвижимого имущества не останется без жилья, а новая квартира будет не хуже предыдущей.

Напомним, владельцы недвижимости в Украине должны ежегодно платить налог за "лишние квадраты". Только некоторые категории граждан имеют льготы, то есть освобождены от финансового обязательства.

Также мы писали, что для совершения каких-либо юридических действий с жильем владельцы должны иметь подтверждающие документы на недвижимое имущество. Часто бывают случаи, когда право собственности нужно восстановить.