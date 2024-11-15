Можно ли оформить недвижимость на людей до 18 лет и какие документы нужны

Можно ли оформить квартиру на ребенка и что должны знать родители
Украинское законодательство разрешает оформлять объекты недвижимости на детей. Способов передать квартиру в собственность несовершеннолетнего существует много. А с 14 лет ребенок даже может самостоятельно подписывать договор купли-продажи, если есть согласие органов опеки и попечительства.
Об этом рассказали эксперты агентства недвижимости "Маяк".
Как ребенку стать владельцем жилья
В основном это происходит путем дарения или наследования. В редких случаях родители могут самостоятельно купить недвижимость, но оформить документы на несовершеннолетнего. Это избавляет от лишних хлопот в будущем, ведь не придется составлять завещание или оформлять дарственную, бороться за квадратные метры с родственниками, делить имущество при разводе родителей и т.д.
Следует понимать, что все действия, связанные с несовершеннолетними и имуществом, строго контролируется государством. Органы опеки и попечительства занимаются защитой прав и интересов детей, так что без их ведома невозможно заключить ряд серьезных сделок на имя малолетнего (до 14 лет) или несовершеннолетнего (до 18 лет) лица.
Что касается заключения договора купли-продажи от своего имени, то только с 14 лет разрешено подписывать такие документы (при наличии согласия опекунского совета).
Пока несовершеннолетнему не исполнится 18 лет, право распоряжаться квартирой имеют родители (усыновители, опекуны) с согласия органов опеки.
Какие документы нужны для оформления
После принятия решения о покупке, дарении или передаче недвижимости по наследству ребенку, придется собрать немаленький пакет документов. В частности:
- паспорта и идентификационные коды родителей;
- свидетельство о рождении/паспорт и идентификационный код ребенка;
- справка о месте регистрации несовершеннолетнего;
- правоустанавливающие документы на недвижимость;
- технический паспорт на жилую площадь;
- справку о зарегистрированных лицах;
- разрешение на проведение операции от родителей, заверенное нотариально;
- согласие органов опеки и попечительства.
Если родители со временем решили продать квартиру, то обязаны подключить к процессу органы опеки и попечительства независимо от того, находится ли объект в полной собственности несовершеннолетнего, или в частичной. Во время проверки нужно предоставить подтверждающие документы, что ребенок после продажи недвижимого имущества не останется без жилья, а новая квартира будет не хуже предыдущей.
Напомним, владельцы недвижимости в Украине должны ежегодно платить налог за "лишние квадраты". Только некоторые категории граждан имеют льготы, то есть освобождены от финансового обязательства.
Также мы писали, что для совершения каких-либо юридических действий с жильем владельцы должны иметь подтверждающие документы на недвижимое имущество. Часто бывают случаи, когда право собственности нужно восстановить.
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