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Чи можна оформити квартиру на дитину і що повинні знати батьки

15 листопада 2024 10:04
Єлизавета Супівська - редактор
Чи можна оформити нерухомість на людей до 18 років та які документи потрібні
Дитина за партою. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Українське законодавство дозволяє оформлювати об’єкти нерухомості на дітей. Способів передати квартиру у власність неповнолітньої особи існує багато. А з 14 років дитина навіть може самостійно підписувати договір купівлі-продажу, якщо є згода органів опіки та піклування.

Про це розповіли експерти агентства нерухомості "Маяк".

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Здебільшого це відбувається шляхом дарування чи спадкування. В окремих випадках батьки можуть самостійно купити нерухомість, але оформити документи на неповнолітнього. Це позбавляє людей зайвих клопотів у майбутньому, бо не доведеться складати заповіт чи оформлювати дарчу, боротися за квадратні метри з родичами, ділити майно при розлученні батьків тощо.

Варто розуміти, що всі дії, пов’язані з неповнолітніми та майном, суворо контролює держава. Органи опіки та піклування займаються захистом прав та інтересів дітей, отже, без їхнього відома неможливо укласти низку серйозних правочинів на ім’я малолітньої (до 14 років) чи неповнолітньої (до 18 років) особи.

Що стосується укладання договору купівлі-продажу від свого імені, то лише з 14 років дозволено підписувати такі документи (за умови наявності згоди опікунської ради). Поки неповнолітньому не виповниться 18 років, право розпоряджатися квартирою мають батьки (усиновителі, опікуни) за згодою органів опіки.

Які документи потрібні для оформлення

Після ухвалення рішення про купівлю, дарування чи передачу нерухомості у спадок дитині, доведеться зібрати немаленький пакет документів. Зокрема:

  • паспорти та ідентифікаційні коди батьків;
  • свідоцтво про народження/паспорт та ідентифікаційний код дитини;
  • довідкe про місце реєстрації неповнолітнього;
  • правовстановлюючі документи на нерухомість;
  • технічний паспорт на житлову площу;
  • довідкe про зареєстрованих осіб;
  • дозвіл на проведення операції від батьків, завірений нотаріально;
  • згодe органів опіки та піклування.

Якщо батьки з часом вирішили продати квартиру, то зобов’язані підключити до процесу органи опіки та піклування незалежно від того, чи об’єкт перебуває у повній власності неповнолітнього, чи в частковій. Під час перевірки потрібно надати підтверджувальні документи, що дитина після продажу нерухомого майна не залишиться без житла, а нова квартира буде не гірша за попередню.

Нагадаємо, власники нерухомості в Україні повинні щороку сплачувати податок за "зайві квадрати". Лише деякі категорії громадян мають пільги, тобто звільнені від фінансового зобов’язання.

Також ми писали, що для здійснення будь-яких юридичних дій з житлом власники повинні мати підтверджувальні документи на нерухоме майно. Часто трапляються випадки, коли право власності треба відновити.

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