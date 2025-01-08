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Будут ли блокировать карты за снятие налички — НБУ раскрыл правду

8 января 2025 12:25
Елизавета Супивская - редактор
Блокировка карт за частое снятие наличных в 2025 – в НБУ озвучили, правда ли это
Украинки снимают наличные в банкомате. Фото: Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Украинцев напугали информацией о блокировке счетов в случае снятия наличных с карты более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах. Это якобы является частью усиленного финансового мониторинга, рекомендации по которому предоставил Национальный банк. Но регулятор быстро опроверг сведения.

НБУ написал пост в собственном Telegram-канале.

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На фоне новостей об усилении финмониторинга в Интернете появилась информация о требовании Нацбанка отслеживать потенциально рисковые операции украинцев согласно новым рекомендациям. Регулятор якобы обязал финансовые учреждения блокировать карты клиентов за:

  • частое снятие наличных (более трех раз в месяц);
  • частое оформление кредитов наличными с оперативным погашением долга;
  • наличие доходов, которые не соответствуют реальному финансовому состоянию клиента или значительно превышают средний уровень в регионе;
  • транзакции, свидетельствующие о легализации незаконных доходов (неожиданные переводы на значительные суммы);
  • поступление денег из-за рубежа, которые сразу обналичиваются;
  • передачу доступа к счету третьим лицам, что может свидетельствовать об участии в сети дропов;
  • крупные операции с наличными, которые превышают обычную финансовую активность клиента.

Если большинство пунктов понятны и ожидаемы, то первый заставил украинцев занервничать. Ведь многие снимают средства с карты более трех раз в месяц, следовательно, потенциально могут оказаться в списке претендентов на блокировку счета. Или, в лучшем случае, банк потребует предоставить документы для подтверждения легальности доходов.

НБУ разоблачил фейк

Уже 8 января Национальный банк опубликовал пост в собственном Telegram-канале с опровержением информации. В регуляторе назвали блокировку за частое снятие наличных и использование наличных кредитов манипуляцией.

"Медиа ссылаются на "рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга", не указывая конкретные документы. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет!", — подчеркнули в Нацбанке.

Украинцев призвали всегда проверять информацию, полученную из сети Интернет. Ведь существует немало недостоверных данных, которые недобросовестные граждане используют для получения хайпа, введения в заблуждение или даже разжигания национальной вражды.

Напомним, с января 2025 года банки начали применять риск-ориентированный подход в сотрудничестве с клиентами. От этого зависит лимит на карточные переводы: чем выше уровень риска, тем меньше средств разрешено отправлять другим физическим лицам в течение месяца.

Также мы писали, что банковские учреждения и обменные пункты могут не принимать определенную валюту. Речь идет о поддельных купюрах, а также значительно изношенной/поврежденной наличности. Такие деньги отправляют на инкассо (в иностранный банк-корреспондент для замены) по заказу клиентов.

НБУ банки банковские карты наличка блокирование

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