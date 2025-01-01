Ліміти на банківські перекази – кого торкнеться у 2025 році

Люди переходять дорогу на червоний сигнал світлофора. Фото: УНІАН

Українців у 2025 році чекають різні економічні нововведення — від запровадження військового збору для ФОПів до нових акцизів на пальне і підвищення зарплат вчителям. Але найбільший резонанс у суспільстві викликали обмеження на перекази з картки на картку. Спершу в жовтні 2024-го, а далі — з 1 січня 2025 року. Причому поточні ліміти зміняться.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне фінансове нововведення прийдешнього, 2025 року.

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Які обмеження запровадять банки

У грудні Національний банк України повідомив про подію за участю керівників Незалежної асоціації банків (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку. Учасники підписали "Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг".

Згідно з документом, у 2025 році фінустанови використовуватимуть ризик-орієнтований підхід у співпраці з клієнтами. Він передбачає посилення моніторингу та застосування поділу на категорії ризику. Залежно від встановленої категорії українці матимуть ліміти на карткові перекази:

високий рівень — до 50 000 грн на місяць;

середній та низький рівень — до 150 000 грн на місяць (з 1 червня — до 100 000 грн).

Різниця з обмеженнями, введеними у жовтні 2024 року, полягає у поширені лімітів на перекази за реквізитами IBAN, а не тільки на P2P-транзакції. Виходить, клієнти банків не зможуть відправляти іншим фізичним особам понад 50 000-150 000 грн щомісяця.

Кого зачепить нововведення

В НБУ пояснили, що обмеження торкнеться українців, які не можуть підтвердити легальність надходження коштів. За відсутності довідок, декларацій, квитанцій тощо банки наділять клієнта одним із рівнів ризику. Голова регулятора Андрій Пишний зауважив: хвилюватися потрібно недобросовісним громадянам, які не працюють офіційно, проте отримують зарплату чи дохід від підприємницької діяльності.

"Ліміти, які зазначені в меморандумі, стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові". По суті не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка", — констатував керівник НБУ.

Натомість волонтерів не чіпатимуть, оскільки банки вже напрацювали алгоритм співпраці та знають, хто офіційно збирає кошти на потреби співвітчизників. Так само ніяких питань не виникне до зарплатних карток і депозитних рахунків, карток для державних фінансових програм і соціальних виплат, рахунків підприємців.

Нагадаємо, під фінансовий моніторинг у 2025 році можуть потрапити всі клієнти банків. Аби вберегтися від перевірки, потрібно ретельно стежити за транзакціями на рахунках. Бо підозрілі операції здатні привернути увагу фінустанови.

Також ми писали, що Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг підписали кілька десятків українських банків і навіть небанківські фінансові установи. Вони погодилися посилити контроль за клієнтами та мінімізувати випадки тіньової економіки.