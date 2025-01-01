Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Головне нововведення 2025 — до чого готуватися всім українцям arrow

Головне нововведення 2025 — до чого готуватися всім українцям

1 січня 2025 08:24
Єлизавета Супівська - редактор
Ліміти на банківські перекази – кого торкнеться у 2025 році
Люди переходять дорогу на червоний сигнал світлофора. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Українців у 2025 році чекають різні економічні нововведення — від запровадження військового збору для ФОПів до нових акцизів на пальне і підвищення зарплат вчителям. Але найбільший резонанс у суспільстві викликали обмеження на перекази з картки на картку. Спершу в жовтні 2024-го, а далі — з 1 січня 2025 року. Причому поточні ліміти зміняться.

Сайт Новини.LIVE розповідає про головне фінансове нововведення прийдешнього, 2025 року.

Читайте також:

Які обмеження запровадять банки

У грудні Національний банк України повідомив про подію за участю керівників Незалежної асоціації банків (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), ПриватБанку, Ощадбанку, Райффайзен Банку та Універсал Банку. Учасники підписали "Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг".

Згідно з документом, у 2025 році фінустанови використовуватимуть ризик-орієнтований підхід у співпраці з клієнтами. Він передбачає посилення моніторингу та застосування поділу на категорії ризику. Залежно від встановленої категорії українці матимуть ліміти на карткові перекази:

  • високий рівень — до 50 000 грн на місяць;
  • середній та низький рівень — до 150 000 грн на місяць (з 1 червня — до 100 000 грн).

Різниця з обмеженнями, введеними у жовтні 2024 року, полягає у поширені лімітів на перекази за реквізитами IBAN, а не тільки на P2P-транзакції. Виходить, клієнти банків не зможуть відправляти іншим фізичним особам понад 50 000-150 000 грн щомісяця.

Кого зачепить нововведення

В НБУ пояснили, що обмеження торкнеться українців, які не можуть підтвердити легальність надходження коштів. За відсутності довідок, декларацій, квитанцій тощо банки наділять клієнта одним із рівнів ризику. Голова регулятора Андрій Пишний зауважив: хвилюватися потрібно недобросовісним громадянам, які не працюють офіційно, проте отримують зарплату чи дохід від підприємницької діяльності.

"Ліміти, які зазначені в меморандумі, стосуються ВИКЛЮЧНО клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові". По суті не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка", — констатував керівник НБУ.

Натомість волонтерів не чіпатимуть, оскільки банки вже напрацювали алгоритм співпраці та знають, хто офіційно збирає кошти на потреби співвітчизників. Так само ніяких питань не виникне до зарплатних карток і депозитних рахунків, карток для державних фінансових програм і соціальних виплат, рахунків підприємців.

Нагадаємо, під фінансовий моніторинг у 2025 році можуть потрапити всі клієнти банків. Аби вберегтися від перевірки, потрібно ретельно стежити за транзакціями на рахунках. Бо підозрілі операції здатні привернути увагу фінустанови.

Також ми писали, що Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг підписали кілька десятків українських банків і навіть небанківські фінансові установи. Вони погодилися посилити контроль за клієнтами та мінімізувати випадки тіньової економіки.

ФОП гроші банки грошові перекази банківські карти обмеження

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:03 Експерт заявив, що у Молдови є шанс повернути Придністров'я

13:59 Екологічна катастрофа у Чорному морі — є ризик мутацій

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року