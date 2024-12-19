Нові ліміти на карткові перекази – які банки приєдналися

Відділення банку в Києві. Фото: Google Maps

Підписантами Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг стали ще 23 українські банки та 2 фінансові установи. Вони погодилися з необхідністю боротьби проти дропів і домовилися посилити моніторинг фінансових операцій своїх клієнтів.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації українських банків (АУБ).

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Хто долучився до Меморандуму

На зустрічі представники банківських установ обговорили спільні кроки щодо протидії злочинним дроп-схемам. Це коли рахунки продають шахраям, які використовують їх як транзитні для проведення переказів. Так вдається відмивати кошти, уникаючи сплати податків.

Банки та фінустанови долучилися до ініціативи, започаткованої 10 грудня, коли Меморандум підписали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк та Універсал Банк. Нові правила щодо контролю операцій на рахунках запровадять:

АТ "Укрексімбанк";

АБ "УКРГАЗБАНК";

АТ "КРИСТАЛБАНК";

АТ "КБ "ГЛОБУС";

ПАТ "МТБ БАНК";

АТ "АБ "РАДАБАНК";

АТ "Ідея Банк";

АТ "АЛЬТБАНК";

АТ "Банк Альянс";

АТ "ЄПБ";

АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

АТ "Полікомбанк";

АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ";

АТ "Український банк реконструкції та розвитку";

АТ "ОКСІ БАНК";

АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК";

АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК";

ТОВ "НоваПей" (NovaPay);

АТ "ПроКредит Банк";

АТ "Комінбанк";

АТ "Правекс банк";

ТОВ "ФК "ЕВО" (RozetkaPay);

АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ";

АТ "СЕНС БАНК";

АТ "СКАЙ-БАНК".

"Учасники зустрічі погодилися, що головним завданням є унеможливлення використання платіжної інфраструктури для схем "дропів", а також посилення комунікації із клієнтами щодо необхідності документального підтвердження джерел доходів. Важливим кроком є розробка єдиного централізованого реєстру сумнівних клієнтів", — йдеться в повідомленні АУБ.

Що вимагатимуть банки

Нововведення стосується фінансового моніторингу, яке здійснюватимуть із застосуванням ризик-орієнтованого підходу. З 2025 року банки поділятимуть клієнтів на 3 категорії залежно від рівня ризику: високий, середній, низький. Потрапивши в одну з категорій, власник рахунку матиме обмеження на грошові перекази:

високий ризик — 50 000 грн на місяць;

середній та низький ризик — 150 000 грн на місяць (100 000 грн з 1 червня).

За твердженням НБУ, зміни ніяк не вплинуть на клієнтів із підтвердженими джерелами доходів (зарплати, пенсії, ФОП, соціальні видатки тощо). Натомість українці, які не надали жодної інформації про себе і використовують кошти без підтвердження легального походження, є потенційно ризиковими.

Нагадаємо, банки посилено перевірятимуть не лише фізичних осіб, але й підприємців. Вони слідкуватимуть за операціями на рахунках і відстежуватимуть нетипові транзакції. Наприклад, різке збільшення надходжень від різних контрагентів або нульовий залишок на початок і кінець дня.

Також ми писали, що банки погодилися встановили обмеження на карткові перекази клієнтів. Вони ретельно перевірятимуть українців на етапі встановлення ділових відносин, використовуючи ризик-орієнтований підхід. Від результатів моніторингу залежить максимальний ліміт.