Новые лимиты на карточные переводы – какие банки присоединились

Больше банков согласились на новые карточные лимиты — весь список
Подписантами Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг стали еще 23 украинских банка и 2 финансовых учреждения. Они согласились с необходимостью борьбы с дропами и договорились усилить мониторинг финансовых операций своих клиентов.
Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских банков (АУБ).
Кто присоединился к Меморандуму
На встрече представители банковских учреждений обсудили общие шаги по противодействию преступным дроп-схемам. Это когда счета продают мошенникам, использующим их как транзитные для проведения переводов. Так удается отмывать средства, избегая уплаты налогов.
Банки и финучреждения присоединились к инициативе, начатой 10 декабря, когда Меморандум подписали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк. Новые правила контроля операций на счетах введут:
- АО "Укрэксимбанк";
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АО "КРИСТАЛБАНК";
- АО "КБ "ГЛОБУС";
- ПАО "МТБ БАНК";
- АО "ОБ "РАДОБАНК";
- АО "Идея Банк";
- АО "АЛЬТБАНК";
- АО "Банк Альянс";
- АО "ЕПБ";
- АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";
- АО "Поликомбанк";
- АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ";
- АО "Украинский банк реконструкции и развития";
- АО "ОКСИ БАНК";
- АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК";
- АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК";
- ООО "НоваПэй" (NovaPay);
- АО "ПроКредит Банк";
- АО "Коминбанк";
- АО "Правэкс банк";
- ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay);
- АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ";
- АО "СЕНС БАНК";
- АО "СКАЙ-БАНК".
"Участники встречи согласились, что главной задачей является сделать невозможным использования платежной инфраструктуры для схем "дропов", а также усиление коммуникации с клиентами относительно необходимости документального подтверждения источников доходов. Важным шагом является разработка единого централизованного реестра сомнительных клиентов", — говорится в сообщении АУБ.
Что потребуют банки
Нововведение касается финансового мониторинга, осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода. С 2025 года банки будут делить клиентов на 3 категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний, низкий. Попав в одну из категорий, владелец счета будет иметь ограничения на денежные переводы:
- высокий риск — 50 000 грн в месяц;
- средний и низкий риск — 150 000 грн в месяц (100 000 грн с 1 июня).
По утверждению НБУ, изменения никак не повлияют на клиентов с подтвержденными источниками доходов (зарплаты, пенсии, ФЛП, социальные расходы и т.п.). Зато украинцы, которые не предоставили никакой информации о себе и используют деньги без подтверждения легального происхождения, являются потенциально рисковыми.
Напомним, банки будут усиленно проверять не только физических лиц, но и предпринимателей. Они будут следить за операциями на счетах и отслеживать нетипичные транзакции. Например, резкое увеличение поступлений от разных контрагентов или нулевой остаток на начало и конец дня.
Также мы писали, что банки согласились установить ограничения на карточные переводы клиентов. Они будут тщательно проверять украинцев на этапе установления деловых отношений, используя риск-ориентированный подход. От результатов мониторинга зависит максимальный лимит.
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