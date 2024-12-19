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Больше банков согласились на новые карточные лимиты — весь список

19 декабря 2024 09:49
Елизавета Супивская - редактор
Новые лимиты на карточные переводы – какие банки присоединились
Отделение банка в Киеве. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Подписантами Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг стали еще 23 украинских банка и 2 финансовых учреждения. Они согласились с необходимостью борьбы с дропами и договорились усилить мониторинг финансовых операций своих клиентов.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских банков (АУБ).

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Кто присоединился к Меморандуму

На встрече представители банковских учреждений обсудили общие шаги по противодействию преступным дроп-схемам. Это когда счета продают мошенникам, использующим их как транзитные для проведения переводов. Так удается отмывать средства, избегая уплаты налогов.

Банки и финучреждения присоединились к инициативе, начатой 10 декабря, когда Меморандум подписали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк. Новые правила контроля операций на счетах введут:

  • АО "Укрэксимбанк";
  • АБ "УКРГАЗБАНК";
  • АО "КРИСТАЛБАНК";
  • АО "КБ "ГЛОБУС";
  • ПАО "МТБ БАНК";
  • АО "ОБ "РАДОБАНК";
  • АО "Идея Банк";
  • АО "АЛЬТБАНК";
  • АО "Банк Альянс";
  • АО "ЕПБ";
  • АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";
  • АО "Поликомбанк";
  • АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ";
  • АО "Украинский банк реконструкции и развития";
  • АО "ОКСИ БАНК";
  • АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК";
  • АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК";
  • ООО "НоваПэй" (NovaPay);
  • АО "ПроКредит Банк";
  • АО "Коминбанк";
  • АО "Правэкс банк";
  • ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay);
  • АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ";
  • АО "СЕНС БАНК";
  • АО "СКАЙ-БАНК".

"Участники встречи согласились, что главной задачей является сделать невозможным использования платежной инфраструктуры для схем "дропов", а также усиление коммуникации с клиентами относительно необходимости документального подтверждения источников доходов. Важным шагом является разработка единого централизованного реестра сомнительных клиентов", — говорится в сообщении АУБ.

Что потребуют банки

Нововведение касается финансового мониторинга, осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода. С 2025 года банки будут делить клиентов на 3 категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний, низкий. Попав в одну из категорий, владелец счета будет иметь ограничения на денежные переводы:

  • высокий риск — 50 000 грн в месяц;
  • средний и низкий риск — 150 000 грн в месяц (100 000 грн с 1 июня).

По утверждению НБУ, изменения никак не повлияют на клиентов с подтвержденными источниками доходов (зарплаты, пенсии, ФЛП, социальные расходы и т.п.). Зато украинцы, которые не предоставили никакой информации о себе и используют деньги без подтверждения легального происхождения, являются потенциально рисковыми.

Напомним, банки будут усиленно проверять не только физических лиц, но и предпринимателей. Они будут следить за операциями на счетах и отслеживать нетипичные транзакции. Например, резкое увеличение поступлений от разных контрагентов или нулевой остаток на начало и конец дня.

Также мы писали, что банки согласились установить ограничения на карточные переводы клиентов. Они будут тщательно проверять украинцев на этапе установления деловых отношений, используя риск-ориентированный подход. От результатов мониторинга зависит максимальный лимит.

деньги банки денежные переводы финансы ограничения

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