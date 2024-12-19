Новые лимиты на карточные переводы – какие банки присоединились

Отделение банка в Киеве. Фото: Google Maps

Подписантами Меморандума об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг стали еще 23 украинских банка и 2 финансовых учреждения. Они согласились с необходимостью борьбы с дропами и договорились усилить мониторинг финансовых операций своих клиентов.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации украинских банков (АУБ).

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Кто присоединился к Меморандуму

На встрече представители банковских учреждений обсудили общие шаги по противодействию преступным дроп-схемам. Это когда счета продают мошенникам, использующим их как транзитные для проведения переводов. Так удается отмывать средства, избегая уплаты налогов.

Банки и финучреждения присоединились к инициативе, начатой 10 декабря, когда Меморандум подписали ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал Банк. Новые правила контроля операций на счетах введут:

АО "Укрэксимбанк";

АБ "УКРГАЗБАНК";

АО "КРИСТАЛБАНК";

АО "КБ "ГЛОБУС";

ПАО "МТБ БАНК";

АО "ОБ "РАДОБАНК";

АО "Идея Банк";

АО "АЛЬТБАНК";

АО "Банк Альянс";

АО "ЕПБ";

АБ "КЛИРИНГОВЫЙ ДОМ";

АО "Поликомбанк";

АО "БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ";

АО "Украинский банк реконструкции и развития";

АО "ОКСИ БАНК";

АО "ПЕРВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК";

АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК";

ООО "НоваПэй" (NovaPay);

АО "ПроКредит Банк";

АО "Коминбанк";

АО "Правэкс банк";

ООО "ФК "ЕВО" (RozetkaPay);

АО "БАНК "УКРАИНСКИЙ КАПИТАЛ";

АО "СЕНС БАНК";

АО "СКАЙ-БАНК".

"Участники встречи согласились, что главной задачей является сделать невозможным использования платежной инфраструктуры для схем "дропов", а также усиление коммуникации с клиентами относительно необходимости документального подтверждения источников доходов. Важным шагом является разработка единого централизованного реестра сомнительных клиентов", — говорится в сообщении АУБ.

Что потребуют банки

Нововведение касается финансового мониторинга, осуществляемого с применением риск-ориентированного подхода. С 2025 года банки будут делить клиентов на 3 категории в зависимости от уровня риска: высокий, средний, низкий. Попав в одну из категорий, владелец счета будет иметь ограничения на денежные переводы:

высокий риск — 50 000 грн в месяц;

средний и низкий риск — 150 000 грн в месяц (100 000 грн с 1 июня).

По утверждению НБУ, изменения никак не повлияют на клиентов с подтвержденными источниками доходов (зарплаты, пенсии, ФЛП, социальные расходы и т.п.). Зато украинцы, которые не предоставили никакой информации о себе и используют деньги без подтверждения легального происхождения, являются потенциально рисковыми.

Напомним, банки будут усиленно проверять не только физических лиц, но и предпринимателей. Они будут следить за операциями на счетах и отслеживать нетипичные транзакции. Например, резкое увеличение поступлений от разных контрагентов или нулевой остаток на начало и конец дня.

Также мы писали, что банки согласились установить ограничения на карточные переводы клиентов. Они будут тщательно проверять украинцев на этапе установления деловых отношений, используя риск-ориентированный подход. От результатов мониторинга зависит максимальный лимит.