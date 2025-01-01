Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Главное нововведение 2025 — к чему готовиться всем украинцам arrow

Главное нововведение 2025 — к чему готовиться всем украинцам

1 января 2025 08:24
Елизавета Супивская - редактор
Лимиты на банковские переводы – кого коснется в 2025 году
Люди переходят дорогу на красный сигнал светофора. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинцев в 2025 году ждут разные экономические нововведения — от военного сбора для ФЛП до новых акцизов на горючее и повышения зарплат учителям. Но наибольший резонанс в обществе вызвали ограничения на переводы с карты на карту. Сначала в октябре 2024-го, а дальше с 1 января 2025 года. При этом текущие лимиты изменятся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном финансовом нововведении грядущего, 2025 года.

Читайте также:

Какие ограничения введут банки

В декабре Национальный банк Украины сообщил о событии с участием руководителей Независимой ассоциации банков (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), ПриватБанка, Ощадбанка, Райффайзен Банка и Универсал Банка. Участники подписали "Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг".

Согласно документу, в 2025 году финучреждения будут использовать риск-ориентированный подход в сотрудничестве с клиентами. Он предполагает усиление мониторинга и применение разделения на категории риска. В зависимости от установленной категории украинцы получат лимиты на карточные переводы:

  • высокий уровень — до 50 000 грн в месяц;
  • средний и низкий уровень — до 150 000 грн в месяц (с 1 июня — до 100 000 грн).

Разница с ограничениями, введенными в октябре 2024 года, заключается в распространении лимитов на переводы по реквизитам IBAN, а не только на P2P-транзакции. Выходит, клиенты банков не смогут отправлять другим физическим лицам более 50 000-150 000 грн ежемесячно.

Кого коснется нововведения

В НБУ объяснили, что ограничение коснется украинцев, которые не могут подтвердить легальность поступления денег. При отсутствии справок, деклараций, квитанций и т.п. банки наделят клиента одним из уровней риска. Глава регулятора Андрей Пышный отметил: волноваться нужно недобросовестным гражданам, которые не работают официально, однако получают зарплату или доход от предпринимательской деятельности.

"Лимиты, указанные в меморандуме, касаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые". По сути, не имеют никаких документов! Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп"-трафика", — констатировал руководитель НБУ.

Волонтеров не будут трогать, поскольку банки уже наработали алгоритм сотрудничества и знают, кто официально собирает средства на нужды соотечественников. Так же никаких вопросов не возникнет к зарплатным картам и депозитным счетам, картам для государственных финансовых программ и социальным выплатам, счетам предпринимателей.

Напомним, что под финансовый мониторинг в 2025 году могут попасть все клиенты банков. Чтобы уберечься от проверки, нужно тщательно следить за транзакциями на счетах. Ибо подозрительные операции способны привлечь внимание финучреждения.

Мы также писали, что Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг подписали несколько десятков украинских банков и даже небанковские финансовые учреждения. Они согласились усилить контроль над клиентами и минимизировать случаи теневой экономики.

ФЛП деньги банки денежные переводы банковские карты ограничения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:52 В Киеве от обломков БПЛА загорелись дома — детали

08:46 В Киеве в результате атаки БпЛА пострадали три человека

08:45 Третья платежка за газ — кому придет в 2025 году

08:35 В Сербии студенты вышли на протест в новогоднюю ночь — видео

08:30 Польша будет председательствовать в Совете ЕС — роль для Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

08:30 Украина остановила транзит российского газа

08:24 Главное нововведение 2025 — к чему готовиться всем украинцам

08:11 Аналитики ISW подытожили достижения и провалы России в 2024 году

08:03 В Киеве в результате атаки разрушены этажи жилого дома

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

08:52 В Киеве от обломков БПЛА загорелись дома — детали

08:46 В Киеве в результате атаки БпЛА пострадали три человека

08:45 Третья платежка за газ — кому придет в 2025 году

08:35 В Сербии студенты вышли на протест в новогоднюю ночь — видео

08:30 Польша будет председательствовать в Совете ЕС — роль для Украины

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

08:30 Украина остановила транзит российского газа

08:24 Главное нововведение 2025 — к чему готовиться всем украинцам

08:11 Аналитики ISW подытожили достижения и провалы России в 2024 году

08:03 В Киеве в результате атаки разрушены этажи жилого дома

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

08:02 Как украинцы вдохновляли в 2024 году — пять впечатляющих историй

06:40 Сколько стоит металлолом в январе — цены на чермет на Новый год

06:02 Повышение налогов и тарифов — что изменится с 1 января 2025 года

31 декабря 2024

22:47 Одесса встречает Новый год — что желают горожане в 2025 году

19:43 Для тех, кто защищает Украину, — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

Text

08:00 Новогоднее обращение Зеленского 2025 - эфир Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвал проблему киевского бюджета во время войны

31 декабря 2024
Text

23:30 Новогоднее обращение Зеленского к украинцам накануне 2025 года

Text

22:07 Бахматов заявил, что бюджет Киева растет, но есть нюанс

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке