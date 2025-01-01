Лимиты на банковские переводы – кого коснется в 2025 году

Люди переходят дорогу на красный сигнал светофора. Фото: УНИАН

Украинцев в 2025 году ждут разные экономические нововведения — от военного сбора для ФЛП до новых акцизов на горючее и повышения зарплат учителям. Но наибольший резонанс в обществе вызвали ограничения на переводы с карты на карту. Сначала в октябре 2024-го, а дальше с 1 января 2025 года. При этом текущие лимиты изменятся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о главном финансовом нововведении грядущего, 2025 года.

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Какие ограничения введут банки

В декабре Национальный банк Украины сообщил о событии с участием руководителей Независимой ассоциации банков (НАБУ), Ассоциации украинских банков (АУБ), ПриватБанка, Ощадбанка, Райффайзен Банка и Универсал Банка. Участники подписали "Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг".

Согласно документу, в 2025 году финучреждения будут использовать риск-ориентированный подход в сотрудничестве с клиентами. Он предполагает усиление мониторинга и применение разделения на категории риска. В зависимости от установленной категории украинцы получат лимиты на карточные переводы:

высокий уровень — до 50 000 грн в месяц;

средний и низкий уровень — до 150 000 грн в месяц (с 1 июня — до 100 000 грн).

Разница с ограничениями, введенными в октябре 2024 года, заключается в распространении лимитов на переводы по реквизитам IBAN, а не только на P2P-транзакции. Выходит, клиенты банков не смогут отправлять другим физическим лицам более 50 000-150 000 грн ежемесячно.

Кого коснется нововведения

В НБУ объяснили, что ограничение коснется украинцев, которые не могут подтвердить легальность поступления денег. При отсутствии справок, деклараций, квитанций и т.п. банки наделят клиента одним из уровней риска. Глава регулятора Андрей Пышный отметил: волноваться нужно недобросовестным гражданам, которые не работают официально, однако получают зарплату или доход от предпринимательской деятельности.

"Лимиты, указанные в меморандуме, касаются ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО клиентов, не предоставивших документальное подтверждение своих доходов, особенно определенных как "высокорисковые". По сути, не имеют никаких документов! Последних, по оценкам банков, не более 1% от всей клиентской базы. Да, всего 1%, но именно они активно задействованы в сети "дропов" и являются основой этого миллиардного "дроп"-трафика", — констатировал руководитель НБУ.

Волонтеров не будут трогать, поскольку банки уже наработали алгоритм сотрудничества и знают, кто официально собирает средства на нужды соотечественников. Так же никаких вопросов не возникнет к зарплатным картам и депозитным счетам, картам для государственных финансовых программ и социальным выплатам, счетам предпринимателей.

Напомним, что под финансовый мониторинг в 2025 году могут попасть все клиенты банков. Чтобы уберечься от проверки, нужно тщательно следить за транзакциями на счетах. Ибо подозрительные операции способны привлечь внимание финучреждения.

Мы также писали, что Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг подписали несколько десятков украинских банков и даже небанковские финансовые учреждения. Они согласились усилить контроль над клиентами и минимизировать случаи теневой экономики.