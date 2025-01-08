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Чи блокуватимуть картки за зняття готівки — в НБУ розкрили правду

8 січня 2025 12:25
Єлизавета Супівська - редактор
Блокування карток за часте зняття готівки в 2025 – в НБУ озвучили, чи правда це
Українки знімають готівку в банкоматі. Фото: Новини.LIVE
Єлизавета Супівська - редактор

Українців налякали інформацією про блокування рахунків у разі зняття готівки з карти понад три рази на місяць, особливо у великих сумах. Це нібито є частиною посиленого фінансового моніторингу, рекомендації щодо якого надав Національний банк. Але регулятор швидко спростував відомості.

НБУ написав пост у власному Telegram-каналі.

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На тлі новин про посилення фінмоніторингу в Інтернеті з’явилася інформація про вимогу Нацбанку відстежувати потенційно ризикові операції українців згідно з новими рекомендаціями. Регулятор нібито зобов’язав фінансові установи блокувати картки клієнтів за:

  • часте зняття готівки (понад три рази на місяць);
  • часте оформлення кредитів у готівці з оперативним погашенням боргу;
  • наявність доходів, які не відповідають реальному фінансовому стану клієнта або значно перевищують середній рівень у регіоні;
  • транзакції, що свідчать про легалізацію незаконних доходів (неочікувані перекази на значні суми);
  • надходження коштів із-за кордону, які відразу виводять у готівку;
  • передачу доступу до рахунку третім особам, що може свідчити про участь у мережі дропів;
  • великі операції з готівкою, які перевищують звичайну фінансову активність клієнта.

Якщо більшість пунктів зрозумілі та очікувані, то перший змусив українців занервувати. Адже чимало людей знімають кошти з карти понад три рази на місяць, отже потенційно можуть опинитися у списку претендентів на блокування рахунку. Чи, у кращому випадку, банк вимагатиме надати документи для підтвердження легальності доходів.

НБУ викрив фейк

Вже 8 січня Національний банк опублікував пост у власному Telegram-каналі зі спростуванням інформації. В регуляторі назвали блокування за часте зняття готівки і використання готівкових кредитів маніпуляцією.

"Медіа посилаються на "рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу", не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає!", — наголосили в Нацбанку.

Українців закликали завжди перевіряти інформацію, отриману з мережі Інтернет. Бо існує чимало недостовірних даних, які недобросовісні громадяни використовують для одержання хайпу, введення в оману чи навіть розпалювання національної ворожнечі.

Нагадаємо, з січня 2025 року банки почали застосовувати ризик-орієнтований підхід у співпраці з клієнтами. Від цього залежить ліміт на карткові перекази: чим вищий рівень ризику, тим менше коштів дозволено відправляти іншим фізичним особам протягом місяця.

Також ми писали, що банківські установи та обмінні пункти можуть не приймати певну валюту. Йдеться про підроблені купюри, а також значно зношену/пошкоджену готівку. Такі гроші відправляють на інкасо (в іноземний банк-кореспондент для заміни) на замовлення клієнтів.

НБУ банки банківські карти готівка блокування

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