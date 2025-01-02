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Блокування рахунків у 2025 — які операції підозрілі для банків

2 січня 2025 11:25
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
За що банк може закрити рахунок без пояснення причин — перелік операцій
Людина вводить дані банківської картки. Фото: Pexels
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

В Україні банки зобов’язані проводити фінансовий моніторинг клієнтських операцій та блокувати підозрілі або ризиковані транзакції. Вимоги до такого моніторингу постійно посилюються, а іноді банки можуть навіть закривати рахунки клієнтів без пояснення причин.

Про те, за що банк може заблокувати рахунок клієнта у 2025 році, пояснили на сайті Національного банку України.

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Які операції можуть викликати підозру в банку

Фінансові установи керуються рекомендаціями Національного банку України (НБУ), які визначають ознаки ризикових операцій. Якщо транзакція виглядає підозрілою, банк може її зупинити та вимагати документи, що підтверджують її законність. До потенційно ризикових дій належать:

  1. Часте зняття готівки з рахунку (понад три рази на місяць).
  2. Часті кредити у готівковій формі, що швидко погашаються.
  3. Зарплата, яка значно перевищує середній рівень доходів у регіоні.
  4. Операції, які можуть свідчити про спробу легалізації незаконних доходів.
  5. Передача права управління рахунком третім особам (окрім депозитів).
  6. Регулярні надходження коштів із-за кордону, які клієнт отримує готівкою.
  7. Використання втрачених документів для відкриття рахунків чи операцій.
  8. Великі операції з готівкою, які не відповідають фінансовому стану клієнта або регулярно здійснюються у великих сумах, навіть якщо відповідають доходам.

Якщо сума операції перевищує 400 тис. грн, банк обов’язково перевіряє джерело грошей. Для менших сум використовується ризикоорієнтований підхід. Під підозру також потрапляють транзакції, пов’язані з криптовалютою, виграшами у казино, готівкою, а також перекази від чиновників чи політично значущих осіб. Клієнтам радять бути обачними та завчасно готувати документи, які можуть підтвердити законність фінансових операцій.

Що ще буде цікаво українцям

Раніше ми писали, що ПриватБанк повідомив, що операції клієнтів із картками можуть проходити перевірку Служби безпеки, а у випадку високих ризиків картки можуть бути заблоковані. Таку відповідь отримала клієнтка, картку якої заблокували при оплаті невеликої суми через термінал.

Також ми розповідали, що, попри складнощі війни, українські банки демонструють стійкість і адаптацію. Новини.LIVE склали рейтинг банків за критеріями капіталу та ліквідності, виділивши лідерів і зазначивши установи, які потребують уваги.

гроші банки фінанси клієнти рахунки

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