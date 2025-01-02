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Блокировка счетов в 2025 — подозрительные операции для банков

2 января 2025 11:25
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
За что банк может закрыть счет без объяснения причин — перечень операций
Человек вводит данные банковской карты. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В Украине банки обязаны проводить финансовый мониторинг клиентских операций и блокировать подозрительные или рискованные транзакции. Требования к такому мониторингу постоянно усиливаются, а иногда банки могут даже закрывать счета клиентов без объяснения причин.

О том, за что банк может заблокировать счет клиента в 2025 году, пояснили на сайте Национального банка.

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Какие операции могут вызвать подозрение в банке

Финансовые учреждения руководствуются рекомендациями Национального банка (НБУ), которые определяют признаки рисковых операций. Если транзакция выглядит подозрительной, банк может остановить ее и требовать документы, подтверждающие ее законность. К потенциально рисковым действиям относятся:

  1. Частое снятие наличных со счета (свыше трех раз в месяц).
  2. Часто быстро погашаемые кредиты в наличной форме.
  3. Зарплата, значительно превышающая средний уровень доходов в регионе.
  4. Операции, свидетельствующие о попытке легализации незаконных доходов.
  5. Передача права управления счетом третьим лицам (не считая депозитов).
  6. Регулярные поступления средств из-за границы, которые клиент получает наличными.
  7. Использование утраченных документов для открытия счетов или операций.
  8. Большие операции с наличными, которые не соответствуют финансовому состоянию клиента или регулярно совершаются в крупных суммах, даже если соответствуют доходам.

Если сумма сделки превышает 400 тыс. грн, банк обязательно проверяет источник денег. Для меньших сумм используется рискоориентированный подход. Под подозрение также попадают транзакции, связанные с криптовалютой, выигрышами в казино, наличными деньгами, а также переводы от чиновников или политически значимых лиц. Клиентам советуют быть осмотрительными и готовить документы, которые могут подтвердить законность финансовых операций.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что ПриватБанк сообщил, что операции клиентов с карточками могут проходить проверку Службы безопасности, а в случае высоких рисков карты могут быть заблокированы. Такой ответ получила клиентка, карту которой заблокировали при оплате небольшой суммы через терминал.

Также мы рассказывали, что, несмотря на сложности войны, украинские банки демонстрируют устойчивость и адаптацию. Новости.LIVE составили рейтинг банков по критериям капитала и ликвидности, выделив лидеров и указав на нуждающиеся во внимании учреждения.

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