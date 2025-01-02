За что банк может закрыть счет без объяснения причин — перечень операций

Человек вводит данные банковской карты. Фото: Pexels

В Украине банки обязаны проводить финансовый мониторинг клиентских операций и блокировать подозрительные или рискованные транзакции. Требования к такому мониторингу постоянно усиливаются, а иногда банки могут даже закрывать счета клиентов без объяснения причин.

О том, за что банк может заблокировать счет клиента в 2025 году, пояснили на сайте Национального банка.

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Какие операции могут вызвать подозрение в банке

Финансовые учреждения руководствуются рекомендациями Национального банка (НБУ), которые определяют признаки рисковых операций. Если транзакция выглядит подозрительной, банк может остановить ее и требовать документы, подтверждающие ее законность. К потенциально рисковым действиям относятся:

Частое снятие наличных со счета (свыше трех раз в месяц). Часто быстро погашаемые кредиты в наличной форме. Зарплата, значительно превышающая средний уровень доходов в регионе. Операции, свидетельствующие о попытке легализации незаконных доходов. Передача права управления счетом третьим лицам (не считая депозитов). Регулярные поступления средств из-за границы, которые клиент получает наличными. Использование утраченных документов для открытия счетов или операций. Большие операции с наличными, которые не соответствуют финансовому состоянию клиента или регулярно совершаются в крупных суммах, даже если соответствуют доходам.

Если сумма сделки превышает 400 тыс. грн, банк обязательно проверяет источник денег. Для меньших сумм используется рискоориентированный подход. Под подозрение также попадают транзакции, связанные с криптовалютой, выигрышами в казино, наличными деньгами, а также переводы от чиновников или политически значимых лиц. Клиентам советуют быть осмотрительными и готовить документы, которые могут подтвердить законность финансовых операций.

Что еще будет интересно украинцам

Ранее мы писали, что ПриватБанк сообщил, что операции клиентов с карточками могут проходить проверку Службы безопасности, а в случае высоких рисков карты могут быть заблокированы. Такой ответ получила клиентка, карту которой заблокировали при оплате небольшой суммы через терминал.

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