Ошибки, которые стоят дорого — что категорически нельзя делать пенсионерам

Мужчина держит телефон и кредитку. Фото: Pexels

Пожилые люди часто становятся жертвами мошенников. Злоумышленники пользуются доверчивостью пенсионеров, их слабым здоровьем и желанием получить помощь. Чтобы не попасть в ловушку, стоит знать самые распространенные схемы обмана и избегать базовых ошибок.

О том, как мошенники обманывают пенсионеров и что категорически нельзя делать пожилым людям, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Мошенничество с банковскими карточками

Многие пенсионеры получают пенсию на карточки, и это используют телефонные аферисты. Они представляются работниками банка и под предлогом "безопасности" требуют предоставить полные данные карты, включая:

ее номер;

CVV-код;

срок действия карты.

Следует понимать, что настоящие банковские работники никогда не спрашивают такую информацию и не давят психологически.

Как пример, в Черниговской области 63-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Незнакомка позвонила ей и представилась банковской работницей. Она заявила, что пенсионерке грозит штраф из-за "неактивной" кредитной карты.

Чтобы избежать проблем, женщина несколько дней выполняла указания злоумышленницы — переводила средства между счетами, снимала деньги и отправляла их на чужие карты. В результате потеряла более 125 тысяч гривен.

Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. Дело расследуется по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Визит соцработников или представителей благотворительных организаций

Одни из самых опасных аферистов выдают себя за работников социальных служб или представителей благотворительных организаций. Они приходят домой, говорят убедительно и доброжелательно, быстро находят подход к пожилым людям.

После установления доверия воры выманивают деньги или похищают ценные вещи из квартиры.

Почему не стоит пускать незнакомых в свой дом

Еще одна популярная схема — это мошенники, которые называются сотрудниками банка, Пенсионного фонда или коммунальных служб. Они рассказывают о "денежной помощи", обещают повышение пенсии или говорят, что нужно заменить старые купюры.

Иногда просят проверить счетчики или подписать документы. Пока один "работник" отвлекает хозяина, другой рыщет по квартире.

Правоохранители призывают пенсионеров быть особенно внимательными. Не впускайте незнакомцев в дом, не давайте им деньги или документы, не сообщайте банковские данные. Если получили подозрительный звонок — сразу кладите трубку и обращайтесь в полицию или к родным.

Ранее мы писали, что пенсионеры особенно ценят даже незначительный рост выплат, ведь большинство получает скромные суммы. Поэтому важно понимать, как определяются минимальные и максимальные пенсии и какие изменения возможны в ближайшее время.

Также мы рассказывали, что выбирая мобильного оператора, люди почтенного возраста в основном ориентируются на стоимость услуг. Из-за отсутствия специальных тарифов для пенсионеров многие вынуждены пользоваться самыми дешевыми пакетами с ограниченными минутами.