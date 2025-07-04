Помилки, які коштують дорого — що категорично не можна робити пенсіонерам

Чоловік тримає телефон і кредитку. Фото: Pexels

Люди похилого віку часто стають жертвами шахраїв. Зловмисники користуються довірливістю пенсіонерів, їх слабким здоров’ям і бажанням отримати допомогу. Щоб не потрапити в пастку, варто знати найпоширеніші схеми обману та уникати базових помилок.

Про те, як шахраї обманюють пенсіонерів та що категорично не можна робити людям похилого віку, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Шахрайство з банківськими картками

Багато пенсіонерів отримують пенсію на картки, і це використовують телефонні аферисти. Вони представляються працівниками банку й під приводом "безпеки" вимагають надати повні дані картки, включно з:

її номером;

CVV-кодом;

терміном дії картки.

Слід розуміти, що справжні банківські працівники ніколи не запитують таку інформацію і не тиснуть психологічно.

Як приклад, у Чернігівській області 63-річна жінка стала жертвою телефонного шахрайства. Незнайомка подзвонила їй і представилась банківською працівницею. Вона заявила, що пенсіонерці загрожує штраф через "неактивну" кредитну картку.

Щоб уникнути проблем, жінка кілька днів виконувала вказівки зловмисниці — переказувала кошти між рахунками, знімала гроші й відправляла їх на чужі картки. У результаті втратила понад 125 тисяч гривень.

Коли зрозуміла, що її ошукали, звернулася до поліції. Справу розслідують за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Візит соцпрацівників чи представників благодійних організацій

Одні з найнебезпечніших аферистів видають себе за працівників соціальних служб або представників благодійних організацій. Вони приходять додому, говорять переконливо і доброзичливо, швидко знаходять підхід до людей похилого віку.

Після встановлення довіри злодії виманюють гроші або викрадають цінні речі з квартири.

Чому не варто пускати незнайомих до свого дому

Ще одна популярна схема — це шахраї, які називаються співробітниками банку, Пенсійного фонду чи комунальних служб. Вони розповідають про "грошову допомогу", обіцяють підвищення пенсії або кажуть, що потрібно замінити старі купюри.

Іноді просять перевірити лічильники чи підписати документи. Поки один "працівник" відволікає господаря, інший нишпорить по квартирі.

Правоохоронці закликають пенсіонерів бути особливо уважними. Не впускайте незнайомців до оселі, не давайте їм гроші чи документи, не повідомляйте банківські дані. Якщо отримали підозрілий дзвінок — одразу кладіть слухавку і звертайтеся до поліції або рідних.

Раніше ми писали, що пенсіонери особливо цінують навіть незначне зростання виплат, адже більшість отримує скромні суми. Тому важливо розуміти, як визначаються мінімальні й максимальні пенсії та які зміни можливі найближчим часом.

Також ми розповідали, що обираючи мобільного оператора, люди поважного віку здебільшого орієнтуються на вартість послуг. Через відсутність спеціальних тарифів для пенсіонерів багато хто змушений користуватися найдешевшими пакетами з обмеженими хвилинами.