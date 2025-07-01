Українки 60+ — на яку підтримку від держави розраховувати в липні

Жінки похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Українки, які досягли пенсійного віку, можуть розраховувати на додаткову підтримку від держави. Пільги дозволяють зменшити щоденні витрати людей похилого віку, у яких, зазвичай, дохід не надто високий.

Про те, які переваги гарантує держава українкам 60+ у липні, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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В якому транспорті діятимуть пільги для пенсіонерок

Пенсіонерки мають право на безоплатний проїзд у частині міського транспорту. Це стосується:

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трамваїв;

автобусів;

тролейбусів.

Можливість безплатного користування маршрутками залежить від рішень місцевої влади. Також пільга діє на приміські електрички. А от проїзд у таксі та потягах далекого сполучення доведеться оплачувати повністю — ці послуги не входять до переліку безплатних.

Яку додаткову підтримку матимуть українки в липні

Жінки пенсійного віку можуть звернутись за безоплатною правовою допомогою. Це означає, що вони можуть отримати юридичну консультацію для захисту своїх прав, а також допомогу у представництві в суді чи перед державними органами. І все це безплатно.

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Також пенсіонерки, які отримують виплати за віком, звільняються від сплати земельного податку, якщо їхня ділянка не перевищує встановлених меж. Зокрема:

до 0,01 га — під гараж;

до 0,12 га — для садівництва;

до 0,10 га — для дачної забудови;

до 2 га — для ведення особистого селянського господарства.

Також існують обмеження залежно від типу населеного пункту. Якщо ділянка розташована в селі, дозволена площа під житлову забудову становить до 0,25 га. У селищах міського типу — до 0,15 га, а в містах — до 0,10 га.

Раніше ми писали, що в ідеалі середня пенсія повинна становити не менше 40% від середньої заробітної плати в країні. Проте в Україні цей показник суттєво нижчий за оптимальний орієнтир.

Також ми розповідали, що до 2011 року жінки в Україні мали право виходити на пенсію у 55-річному віці, тоді як для чоловіків віковий поріг був 60 років. Однак мінімальні вимоги зрівняли.