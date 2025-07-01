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Главная Экономика Поддержка украинок 60+ — какие льготы будут предоставлять в июле

Поддержка украинок 60+ — какие льготы будут предоставлять в июле

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2025 05:45
Украинки 60+ — на какую поддержку от государства рассчитывать в июле
Пожилые женщины на улице. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Украинки, достигшие пенсионного возраста, могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. Льготы позволяют уменьшить ежедневные расходы пожилых людей, у которых, как правило, доход не слишком высок.

О том, какие преимущества гарантирует государство украинкам 60+ в июле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В каком транспорте будут действовать льготы для пенсионерок

Пенсионерки имеют право на бесплатный проезд в части городского транспорта. Это касается:

  • трамваев;
  • автобусов;
  • троллейбусов.

Возможность бесплатного пользования маршрутками зависит от решений местных властей. Также льгота действует на пригородные электрички. А вот проезд в такси и поездах дальнего следования придется оплачивать полностью — эти услуги не входят в перечень бесплатных.

Какую дополнительную поддержку будут иметь украинки в июле

Женщины пенсионного возраста могут обратиться за бесплатной правовой помощью. Это означает, что они могут получить юридическую консультацию для защиты своих прав, а также помощь в представительстве в суде или перед государственными органами. И все это бесплатно.

Также пенсионерки, которые получают выплаты по возрасту, освобождаются от уплаты земельного налога, если их участок не превышает установленных границ. В частности:

  • до 0,01 га — под гараж;
  • до 0,12 га — для садоводства;
  • до 0,10 га — для дачной застройки;
  • до 2 га — для ведения личного крестьянского хозяйства.

Также существуют ограничения в зависимости от типа населенного пункта. Если участок расположен в селе, разрешенная площадь под жилую застройку составляет до 0,25 га. В поселках городского типа — до 0,15 га, а в городах — до 0,10 га.

Ранее мы писали, что в идеале средняя пенсия должна составлять не менее 40% от средней заработной платы в стране. Однако в Украине этот показатель существенно ниже оптимального ориентира.

Также мы рассказывали, что до 2011 года женщины в Украине имели право выходить на пенсию в 55-летнем возрасте, тогда как для мужчин возрастной порог был 60 лет. Однако минимальные требования уравняли.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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