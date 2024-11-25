Работа в Укрзализныце – что больше всего беспокоит сотрудников зимой

Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ/Telegram

С наступлением холодов пассажирам Укрзализныци приходится нелегко, потому что путешествовать зимой на поезде — не лучшее удовольствие в жизни. Но проводникам на железнодорожном транспорте, для которых это ежедневная рутина, вообще не позавидуешь. Их проблемы смогут понять далеко не все украинцы.

С чем сталкиваются проводники зимой, рассказала бывшая сотрудница УЗ в социальной сети Threads.

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Пассажиры часто жалуются на сквозняк, грязную постель, нечищенные туалеты, отсутствие разъемов для зарядки устройств и т.д. Но большинство украинцев путешествуют железнодорожным транспортом очень редко, особенно зимой, когда не сезон отпусков. В то же время проводники ежедневно сталкиваются с проблемами, о которых путешественники даже не задумываются.

Сотрудница УЗ, которая рассказала о собственном опыте работы, 7 лет ненавидела зиму из-за множества факторов. Она пожаловалась на такие регулярные проблемы:

попытки нагреть старые вагоны 90-х годов ничего не дают из-за сквозняков;

пассажиры постоянно жалуются, что из окон дует, хотя проводники и так знают, ведь им дует не меньше;

непорядочные люди периодически воруют одеяла;

приходится кутаться в одежду, чтобы не замерзнуть на перроне;

принять душ в зимних условиях невозможно;

запах угля въедается в одежду и волосы;

руки трескаются, а ни один крем не помогает;

праздники часто приходится встречать в дороге, ведь не хватает работников.

Это буквально капля в море, отметила бывшая проводница. Хотя пункт об обогреве вагонов спорный, потому что были случаи, когда температура достигала 40 градусов по Цельсию. В целом система отопления в поездах работает по-разному плюс большую роль играет герметичность самого вагона.

"Бывало такое, что на батарее можно было жарить яйца, а в вагоне такой сквозняк из-за окна, что волосы двигались. И нагреть помещение было нереально", — констатировала девушка.

Неоднократно проводникам приходилось спать в одежде, положив грелку у ног и укрывшись тремя одеялами, ведь из-за невероятного холода никак не удавалось заснуть. Это челлендж, через который проходят все сотрудники Укрзализныци. Хотя пассажирам почему-то кажется, что только они больше всего страдают от неудобных зимних путешествий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 15 декабря Укрзализныця запустит новый поезд в Будапешт. Рейс станет двадцатым в списке международных. Поезд будет курсировать каждый день, а пассажиры смогут приобрести билеты на места в стандартных спальных вагонах.

Также мы писали, что Укрзализныця открывает продажу билетов заранее, дабы пассажиры успели приобрести проездные документы. На все внутренние рейсы продажи начинаются за 20 дней до отправления в 8 часов утра. С международными направлениями ситуация другая.