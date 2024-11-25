Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима arrow

Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима

25 ноября 2024 16:48
Елизавета Супивская - редактор
Работа в Укрзализныце – что больше всего беспокоит сотрудников зимой
Поезд Укрзализныци. Фото: УЗ/Telegram
Елизавета Супивская - редактор

С наступлением холодов пассажирам Укрзализныци приходится нелегко, потому что путешествовать зимой на поезде — не лучшее удовольствие в жизни. Но проводникам на железнодорожном транспорте, для которых это ежедневная рутина, вообще не позавидуешь. Их проблемы смогут понять далеко не все украинцы.

С чем сталкиваются проводники зимой, рассказала бывшая сотрудница УЗ в социальной сети Threads.

Читайте также:

Что беспокоит проводников Укрзализныци

Пассажиры часто жалуются на сквозняк, грязную постель, нечищенные туалеты, отсутствие разъемов для зарядки устройств и т.д. Но большинство украинцев путешествуют железнодорожным транспортом очень редко, особенно зимой, когда не сезон отпусков. В то же время проводники ежедневно сталкиваются с проблемами, о которых путешественники даже не задумываются.

Сотрудница УЗ, которая рассказала о собственном опыте работы, 7 лет ненавидела зиму из-за множества факторов. Она пожаловалась на такие регулярные проблемы:

  • попытки нагреть старые вагоны 90-х годов ничего не дают из-за сквозняков;
  • пассажиры постоянно жалуются, что из окон дует, хотя проводники и так знают, ведь им дует не меньше;
  • непорядочные люди периодически воруют одеяла;
  • приходится кутаться в одежду, чтобы не замерзнуть на перроне;
  • принять душ в зимних условиях невозможно;
  • запах угля въедается в одежду и волосы;
  • руки трескаются, а ни один крем не помогает;
  • праздники часто приходится встречать в дороге, ведь не хватает работников.

Это буквально капля в море, отметила бывшая проводница. Хотя пункт об обогреве вагонов спорный, потому что были случаи, когда температура достигала 40 градусов по Цельсию. В целом система отопления в поездах работает по-разному плюс большую роль играет герметичность самого вагона.

"Бывало такое, что на батарее можно было жарить яйца, а в вагоне такой сквозняк из-за окна, что волосы двигались. И нагреть помещение было нереально", — констатировала девушка.

Неоднократно проводникам приходилось спать в одежде, положив грелку у ног и укрывшись тремя одеялами, ведь из-за невероятного холода никак не удавалось заснуть. Это челлендж, через который проходят все сотрудники Укрзализныци. Хотя пассажирам почему-то кажется, что только они больше всего страдают от неудобных зимних путешествий.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 15 декабря Укрзализныця запустит новый поезд в Будапешт. Рейс станет двадцатым в списке международных. Поезд будет курсировать каждый день, а пассажиры смогут приобрести билеты на места в стандартных спальных вагонах.

Также мы писали, что Укрзализныця открывает продажу билетов заранее, дабы пассажиры успели приобрести проездные документы. На все внутренние рейсы продажи начинаются за 20 дней до отправления в 8 часов утра. С международными направлениями ситуация другая.

Укрзализныця работа путешествие зима жалобы

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

16:48 Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима

16:41 С фронта отзывают более 100 тысяч мин — Бутусов назвал причину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:31 Угрожал оружием — на Одесчине задержали взяточников из ТЦК

16:28 В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" — мониторинг

16:24 Партнеры выделят Украине 1,8 млрд евро на беспилотники, — Умеров

16:22 На Киевщине ожидаются сильные морозы завтра, — синоптики

16:16 Атака на Одессу — пятеро в больнице, один человек в реанимации

16:59 Во Львове идет аукцион на встречу с Садовым — куда пойдут деньги

16:55 Шольц снова стал кандидатом в канцлеры Германии

16:53 В Харькове судили организатора банды, которая "чистила" машины

16:48 Челлендж для сотрудников УЗ — без каких проблем не обходится зима

16:41 С фронта отзывают более 100 тысяч мин — Бутусов назвал причину

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

16:31 Угрожал оружием — на Одесчине задержали взяточников из ТЦК

16:28 В Беларусь залетело рекордное количество "шахедов" — мониторинг

16:24 Партнеры выделят Украине 1,8 млрд евро на беспилотники, — Умеров

16:22 На Киевщине ожидаются сильные морозы завтра, — синоптики

16:16 Атака на Одессу — пятеро в больнице, один человек в реанимации

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК