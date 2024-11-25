Робота в Укрзалізниці – що найбільше турбує працівників взимку

Потяг Укрзалізниці. Фото: УЗ/Telegram

З настанням холодів пасажирам Укрзалізниці доводиться нелегко, бо подорожувати взимку потягом — не найкраще задоволення в житті. Але провідникам на залізничному транспорті, для яких це щоденна рутина, взагалі не позаздриш. Їхні проблеми зможуть зрозуміти далеко не всі українці.

З чим стикаються провідники взимку, розповіла колишня працівниця УЗ в соціальній мережі Threads.

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Що турбує провідників Укрзалізниці

Пасажири часто скаржаться на протяг, брудну постіль, нечищені туалети, відсутність роз’ємів для заряджання пристроїв тощо. Але більшість українців подорожують залізничним транспортом дуже рідко, особливо взимку, коли не сезон відпусток. Водночас провідники щодня стикаються з проблемами, про які мандрівники навіть не замислюються.

Працівниця УЗ, яка розповіла про власний досвід роботи, 7 років ненавиділа зиму через безліч факторів. Вона поскаржилася на такі регулярні проблеми:

спроби нагріти старі вагони 90-х років нічого не дають через протяги;

пасажири постійно скаржаться, що з вікон дує, хоча провідники й так знають, бо їм дує не менше;

непорядні люди періодично крадуть ковдри;

доводиться кутатися в одяг, аби не замерзнути на пероні;

прийняти душ у зимових умовах неможливо;

запах вугілля в’їдається в одяг і волосся;

руки тріскаються, а жоден крем не допомагає;

свята часто доводиться зустрічати в дорозі, бо не вистачає працівників.

Це буквально крапля в морі, зауважила колишня провідниця. Хоча пункт про обігрів вагонів спірний, бо траплялися випадки, коли температура досягала 40 градусів за Цельсієм. Загалом система опалення в потягах працює по-різному плюс велику роль відіграє герметичність самого вагону.

"Бувало таке, що на батареї можна було смажити яйця, а в вагоні такий протяг через вікно, що волосся рухалося. І нагріти приміщення було нереально", — констатувала дівчина.

Неодноразово провідникам доводилося спати в одязі, поклавши грілку біля ніг і накрившись трьома ковдрами, бо через неймовірний холод ніяк не вдавалося заснути. Це челендж, через який проходять всі співробітники Укрзалізниці. Хоча пасажирам чомусь здається, що лише вони найбільше страждають від незручних зимових подорожей.

Що ще треба знати українцям

Нагадаємо, з 15 грудня Укрзалізниця запустить новий поїзд до Будапешту. Рейс стане двадцятим у переліку міжнародних. Потяг курсуватиме щодня, а пасажири зможуть придбати квитки на місця у стандартних спальних вагонах.

Також ми писали, що Укрзалізниця відкриває продаж квитків завчасно, аби пасажири встигли придбати проїзді документи. На всі внутрішні рейсі продаж починається за 20 днів до відправлення о 8 годині ранку. З міжнародними напрямами ситуація інша.