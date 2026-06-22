Забор на берегу водоема: как наказывают владельцев сооружений в 2026 году

Можно ли устанавливать заборы на берегах водоемов в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Летом 2026 года в Украине каждый гражданин имеет право свободно и бесплатно отдыхать у рек и прудов. Это правило действует даже в тех случаях, когда водоем сдан в аренду. Перекрывать доступ к берегу в таких случаях также запрещено.

О том, может ли арендатор водоема ограничивать доступ к берегу для других граждан в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на данные Регионального офиса водных ресурсов в Тернопольской области.

Что разрешено делать гражданам у водоемов в 2026 году

Специалисты поясняют, что согласно положениям Водного кодекса Украины и Земельного кодекса Украины запрещается любое ограничение свободного доступа людей к побережью для общего водопользования. Это означает, что люди могут свободно:

плавать на лодках;

купаться в водоемах;

отдыхать у воды;

заниматься любительским и спортивным рыболовством;

бесплатно подходить к берегу и причаливать в светлое время суток.

Отдельно отмечается, что даже если прибрежные участки находятся в аренде, это не дает права ограничивать доступ граждан к воде.

"Запрещается ограничивать купание и плавание на лодках, любительскую и спортивную рыбалку, причаливание к берегу в светлое время суток, в связи с нахождением земельных участков прибрежных защитных полос (пляжной зоны) в пользовании юридических или физических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом", — отмечается в статье 60 Земельного кодекса Украины.

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Однако закон предусматривает отдельные исключения, когда доступ к водным объектам может быть частично или полностью ограничен. Это касается:

санитарно-защитных зон;

объектов повышенной опасности;

территорий природно-заповедного фонда;

детских лагерей, санаториев и других специализированных учреждений.

Что запрещено арендаторам и какой штраф грозит за установку забора у воды

В прибрежных защитных полосах не допускается установка каких-либо препятствий для прохода людей. В частности, арендаторам запрещено возводить заборы, ограждения или другие конструкции, которые могут затруднять или полностью блокировать доступ к берегу.

Согласно статье 60 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрены следующие штрафы за ограничение доступа граждан к морям, рекам, озерам и другим водоемам:

от 3 400 до 6 800 гривен — для граждан;

от 6 800 до 11 900 гривен — для должностных лиц.

Если же подобное нарушение повторится в течение года после первого штрафа, суммы увеличиваются:

для граждан — до 11 900 гривен;

для должностных лиц — до 17 000 гривен.

В водном ведомстве также подчеркивают, что арендаторы и временные пользователи водоемов должны заблаговременно информировать людей о правилах пользования и возможных ограничениях.

Если же таких официально установленных и утвержденных условий нет, общее водопользование автоматически считается разрешенным и не требует дополнительных разрешений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что многие люди считают, что сухие или поваленные деревья у рек, прудов или озер можно просто забрать на дрова, особенно если они уже давно лежат и никто ими не занимается. Но на самом деле такие действия могут противоречить действующему законодательству.

Также Новини.LIVE сообщали, что в конце июня на большинстве водоемов Украины закончился запрет на рыбалку во время нереста. Однако это не означает полную свободу — правила любительского рыболовства по-прежнему действуют. В частности, виды из Красной книги ловить по-прежнему строго запрещено.