Паркан на березі водойми: як карають власників конструкції у 2026 році

Чи можна ставити паркани на берегах водойм в Україні. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року в Україні кожен громадянин має право вільно та безоплатно відпочивати біля річок і ставків. Це правило діє навіть тоді, коли водойма передана в оренду. Перекривати доступ до берега в таких випадках теж заборонено.

Про те, чи може орендар водойми обмежувати доступ до берега для інших громадян у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на дані Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області.

Що дозволено робити громадянам біля водойм у 2026 році

Фахівці пояснюють, що згідно з положеннями Водний кодекс України та Земельного кодексу України, забороняється будь-яке обмеження вільного доступу людей до узбережжя для загального водокористування. Це означає, що люди можуть вільно:

плавати на човнах;

купатися у водоймах;

відпочивати біля води;

займатися аматорським і спортивним рибальством;

безплатно підходити до берега та причалювати у світлий час доби.

Окремо наголошується, що навіть якщо прибережні ділянки перебувають у оренді, це не дає права обмежувати доступ громадян до води.

"Забороняється обмеження купання та плавання на човнах, любительського і спортивного рибальства, причалювання до берега у світлу пору доби, у зв’язку з перебуванням земельних ділянок прибережних захисних смуг (пляжної зони) у користуванні юридичних або фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом", — зазначається у 60 статті Земельного кодексу України.

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Проте закон передбачає окремі винятки, коли доступ до водних об’єктів може бути частково або повністю обмежений. Це стосується:

санітарно-захисних зон;

об’єктів підвищеної небезпеки;

територій природно-заповідного фонду;

дитячих таборів, санаторіїв та інших спеціалізованих установ.

Що заборонено орендарям та який штраф можна отримати за паркан біля води

У прибережних захисних смугах не допускається встановлення будь-яких перешкод для проходу людей. Зокрема, орендарям заборонено будувати паркани, огорожі чи інші конструкції, які можуть ускладнювати або повністю блокувати доступ до берега.

Згідно з 60 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачено такі штрафи за обмеження доступу громадян до морів, річок, озер та інших водойм:

від 3 400 до 6 800 гривень — для громадян;

від 6 800 до 11 900 гривень — для посадових осіб.

Якщо ж подібне порушення повториться протягом року після першого штрафу, суми зростають:

для громадян — до 11 900 гривень;

для посадових осіб — до 17 000 гривень.

У водному відомстві також підкреслюють, що орендарі та тимчасові користувачі водойм повинні завчасно інформувати людей про правила користування та можливі обмеження.

Якщо ж таких офіційно встановлених і затверджених умов немає, загальне водокористування автоматично вважається дозволеним і не потребує додаткових дозволів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що багато людей думають, що сухі або повалені дерева біля річок, ставків чи озер можна просто забрати на дрова, особливо якщо вони вже довго лежать і ніхто ними не займається. Але насправді такі дії можуть суперечити чинному законодавству.

Також Новини.LIVE розповідали, що наприкінці червня на більшості водойм в Україні закінчилась заборона на риболовлю під час нересту. Проте це не означає повну свободу — правила любительського рибальства все ще діють. Зокрема, види з Червоної книги ловити як і раніше суворо заборонено.