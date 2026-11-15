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Главная Экономика Буковель поднял цены на Новый год: сколько будет стоить ски-пасс

Буковель поднял цены на Новый год: сколько будет стоить ски-пасс

Ua ru
15 ноября 2026 10:05
Сколько стоят ски-пассы в Буковеле: актуальные цены на сезон 2026–2027 (фото) УНИАН
Туристы на лыжах. Фото: УНИАН

Зимний сезон 2026–2027 года обещает ценителям горнолыжного курорта значительный разброс в ценах. В зависимости от выбранных дат стоимость одного и того же подъемника может отличаться более чем вдвое. Пока в декабре и марте покататься на склонах можно за вполне умеренные деньги, в пик новогодних праздников цена за 10-дневный VIP-абонемент достигает почти 40 тысяч гривен.

Как спланировать бюджет поездки и не переплатить — выясняли Новини.LIVE.

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Какое время идеально подходит для бюджетного катания

На сайте Bukovel самые выгодные тарифы действуют в начале и в конце зимы — с начала сезона до 18 декабря, а также весной с 10 марта до закрытия трасс. В этот период минимальная цена за один день начинается от 925 грн.

Скі-пас
Цены на низкий сезон. Фото: скриншот

Если кататься без перерыва все дни подряд, стоит рассмотреть:

  • 2 дня: обычный — 2300 грн, VIP-пропуск — 4600 грн;
  • 3 дня: обычный — 3350 грн, VIP-пропуск — 6650 грн;
  • 4 дня: обычный — 4200 грн, VIP-пропуск — 8350 грн;
  • 5 дней: обычный — 5200 грн, VIP-пропуск — 10 350 грн.

Тем, кто хочет отдохнуть и самостоятельно решать, когда прокатиться в следующий раз, стоит присмотреться к другому тарифу.

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Правда, он будет дороже:

  • 3 дня: обычный — 3800 грн, VIP-пропуск — 7550 грн;
  • 5 дней: обычный — 5750 грн, VIP-пропуск — 11 500 грн;
  • 10 дней: обычный — 9250 грн, VIP-пропуск — 18 550 грн.

Когда цены повысятся

Стандартный зимний прайс начинает действовать в предпраздничную неделю с 19 по 24 декабря и продолжается почти всю зиму — с 8 января по 9 марта. По сравнению с низким сезоном цены здесь растут примерно на 60–65%, а минимальная стоимость дня начинается от 1545 грн.

Скі-пас
Цены на высокий сезон. Фото: скриншот

Обычное катание в течение двух дней подряд обойдется в 3800 грн, трех дней — в 5500 грн, четырёх — в 7000 грн, а пяти дней — в 8550 грн.

Стоимость VIP-пропусков в этой категории колеблется от 7550 грн за два дня до 17 100 грн за пятидневный пакет.

Когда будут самые высокие цены

Две недели рождественско-новогодних каникул — с 25 декабря по 7 января — традиционно являются самым дорогим периодом на курорте. Даже с максимальной скидкой за объем один день катания обойдется как минимум в 2005 грн, а самый дорогой день на выбор с VIP-пропуском будет стоить 5433 грн.

Скі-пас
Цены на новогодний сезон. Фото: скриншот
  • Абонементы на несколько дней подряд: обычный ски-пасс на два дня стоит 5000 грн, на три дня — 7150 грн, на четыре — 9100 грн, а на пять дней — 11 050 грн. За VIP-проход без очередей в новогодние дни придется заплатить от 10 000 грн за два дня до 22 150 грн за пять дней подряд.
  • Абонементы на выбранные дни: обычное катание на три дня обойдется в 8150 грн, на пять дней — в 12 400 грн, а на десять дней — в 20 050 грн. VIP-абонементы на выбор в праздничный период стоят 16 300 грн за три дня, 24 850 грн за пять дней и рекордные 39 850 грн за десять дней.

Что лучше выбрать

Если вы планируете кататься ежедневно, фиксированный пакет обойдется заметно дешевле. Например, в новогодний сезон 5 дней подряд стоят 11 050 грн, тогда как 5 дней на выбор — уже 12 400 грн. Разница составляет 1350 грн.

Покупка ски-пасса сразу на несколько дней дает фиксированную экономию по сравнению с базовым тарифом — от 250 грн на двухдневном пакете в низкий сезон до 2250 грн на 10-дневном абонементе на Новый год.

А поездка до 18 декабря или после 10 марта позволяет кататься вдвое дешевле, чем в период рождественских праздников, а также избегать самых больших очередей на подъемниках.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие курорты "все включено" назвали лучшими. Одним из таких стал отель на Карибском острове. С одной стороны виден густой тропический лес, а с противоположной — кристально чистое Карибское море.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоит катание на лыжах в Европе. Больше всего бюджетных вариантов находится во Франции. А самые дорогие — в Италии и Швейцарии.

Буковель зима горы Лыжный спорт туризм
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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