Туристи на лижах. Фото: УНІАН

Зимовий сезон 2026-2027 готує поціновувачам гірськолижного курорту суттєвий розрив у цінах. Залежно від обраних дат вартість одного й того ж підйомника може відрізнятися більш ніж удвічі. Поки у грудні та березні покататися на схилах можна за цілком помірні гроші, у пік новорічних свят цінник за 10-денний VIP-абонемент сягає майже 40 тисяч гривень.

Як спланувати бюджет поїздки та не переплатити — дізнавались Новини.LIVE.

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Який ідеальний час для бюджетного катання

На сайті Bukovel найвигідніші тарифи діють на старті та на фініші зими — від початку сезону до 18 грудня, а також навесні з 10 березня до закриття трас. У цей період мінімальна ціна одного дня стартує від 925 грн.

Ціни на низький сезон. Фото: скриншот

Якщо кататися без перерви всі дні поспіль, варто розглянути:

2 дні: звичайний — 2300 грн, VIP-прохід — 4600 грн;

3 дні: звичайний — 3350 грн, VIP-прохід — 6 650 грн;

4 дні: звичайний — 4200 грн, VIP-прохід — 8350 грн;

5 днів: звичайний — 5200 грн, VIP-прохід — 10 350 грн.

Для тих, хто хоче перепочити і самостійно вирішувати коли проїхатись наступного разу, варто придивитись до іншого тарифу.

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Щоправда він буде дорожчий:

3 дні: звичайний — 3800 грн, VIP-прохід — 7550 грн;

5 днів: звичайний — 5750 грн, VIP-прохід — 11 500 грн;

10 днів: звичайний — 9250 грн, VIP-прохід — 18 550 грн.

Коли ціни підвищаться

Стандартний зимовий прайс починає працювати у передсвятковий тиждень з 19 по 24 грудня і триває майже всю зиму — з 8 січня по 9 березня. Порівняно з низьким сезоном ціни тут зростають приблизно на 60-65%, а мінімальна вартість дня стартує від 1545 грн.

Ціни на високий сезон. Фото: скриншот

Звичайне катання протягом двох днів поспіль обійдеться у 3800 грн, трьох днів — у 5500 грн, чотирьох — у 7000 грн, а п'яти днів — у 8550 грн .

Вартість VIP-проходів у цій категорії коливається від 7550 грн за два дні до 17 100 грн за п'ятиденний пакет.

Коли будуть найвищі ціни

Два тижні різдвяно-новорічних канікул — з 25 грудня по 7 січня — традиційно є найдорожчим часом на курорті. Навіть із максимальною знижкою за обсяг один день катання обійдеться щонайменше у 2005 грн, а найдорожчий день на вибір із VIP-проходом коштуватиме 5433 грн.

Ціни на новорічний сезон. Фото: скриншот

абонементи на дні поспіль : звичайний скі-пас на два дні коштує 5000 грн, на три дні — 7150 грн, на чотири — 9100 грн, а на п'ять днів — 11 050 грн. За VIP-прохід без черг у новорічні дні доведеться заплатити від 10 000 грн за два дні до 22 150 грн за п'ять днів поспіль.

: звичайний скі-пас на два дні коштує 5000 грн, на три дні — 7150 грн, на чотири — 9100 грн, а на п'ять днів — 11 050 грн. За VIP-прохід без черг у новорічні дні доведеться заплатити від 10 000 грн за два дні до 22 150 грн за п'ять днів поспіль. абонементи на дні на вибір: звичайне катання на три дні обійдеться у 8150 грн, на п'ять днів — у 12 400 грн, а на десять днів — у 20 050 грн. VIP-абонементи на вибір у святковий період коштують 16 300 грн за три дні, 24 850 грн за п'ять днів та рекордні 39 850 грн за десять днів.

Який краще обрати

Якщо ви плануєте кататися щодня, фіксований пакет обійдеться помітно дешевше. Наприклад, у новорічний сезон 5 днів поспіль коштують 11 050 грн, тоді як 5 днів на вибір — вже 12 400 грн. Різниця становить 1350 грн.

Купівля скі-паса одразу на кілька днів дає фіксовану економію від базового тарифу — від 250 грн на дводенному пакеті в низький сезон до 2250 грн на 10-денному абонементі на Новий рік.

А поїздка до 18 грудня або після 10 березня дозволяє кататися вдвічі дешевше, ніж у період різдвяних свят, а також уникати найбільших черг на підйомниках.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які курорти "все включено" назвали найкращими. Один з таких став готель на карибському острові. З одного боку видно густий тропічний ліс, а з протилежного — кришталево чисте Карибське море.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштує катання на лижах в Європі. Найбільша кількість бюджетних запропонованих варіантів розташована у Франції. Натомість найдорожчі — в Італії та Швейцарії.