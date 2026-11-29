Горнолыжный курорт. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Во вторник, 1 декабря 2026 года, горнолыжный курорт Буковель официально открывает зимний сезон 2026–2027. С первого дня открытия для посетителей запустят кресельные и бугельные подъемники, трассы для дневного и вечернего катания, тренировочные зоны для новичков, а также сеть проката снаряжения и касс.

Об этом сообщает Bukovel, передают Новини.LIVE.

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Какие подъемники, переходы и трассы откроются уже 1 декабря

В первый день работы курорта лыжники и сноубордисты смогут пользоваться следующими подъемниками и соединениями между склонами:

кресельные подъемники: № 2, 2R, 5, 7 и 12;

бугельный подъемник: № 7D;

переходы: B и D;

зона для новичков: учебная площадка 7Е.

Для дневного катания подготовлены пять основных трасс — 2C, 5A, 5B, 7A и 12B, а также отдельный учебный склон для начинающих, расположенный рядом с трассой 7А.

Каков график вечернего катания

Продолжить спуск после захода солнца гости курорта смогут в рамках вечерней сессии — с 15:00 до 19:30. В это время будут освещаться и работать:

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трасса 7А;

подъемник № 7 и бугельный подъемник 7D;

учебная площадка 7Е.

Где можно взять напрокат снаряжение

Приобрести билеты на подъемники в первый день и арендовать снаряжение для катания можно в следующих местах курорта:

парковка P1;

парковка P2;

нижняя станция подъемника № 5;

отель "Radisson";

отель "Hvoya";

отель "Mountain Residence";

VIP-кассы;

центр курорта.

Каковы цены на ски-пассы

Стоимость ски-пасса начинается от 893 гривен в день. Однако окончательная стоимость зависит от того, когда любитель лыжного спорта собирается кататься. Например, в высокий сезон входной билет будет стоить уже от 1 470 гривен, а в период новогодних праздников — от 1 943 гривен.

Цена на ски-пасс. Фото: скриншот

Цена на ски-пасс. Фото: скриншот

Цена на ски-пасс. Фото: скриншот 1 / 3





С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не переплатить за отдых в Буковеле. Прежде всего, посетителям курорта стоит воспользоваться скидками. И если нет необходимости арендовать элитный отель с бассейном или SPA-комплексом, можно рассмотреть варианты от владельцев частных усадеб рядом с курортом.

Также мы сообщали, сколько стоят аттракционы в Буковеле. Тот самый родельбан обойдется как минимум в 1 000 гривен вместо прежних 700 гривен в 2025 году. А всеми любимое колесо обозрения обойдется от 280 гривен до 400 гривен.