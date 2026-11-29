Гірськолижний курорт. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У вівторок, 1 грудня 2026 року, гірськолижний курорт Буковель офіційно розпочинає зимовий сезон 2026-2027. Із першого дня відкриття для відвідувачів запустять крісельні та бугельні підйомники, схили для денного й вечірнього катання, тренувальні зони для новачків, а також мережу прокату спорядження та кас.

Про це повідомляє Bukovel, передають Новини.LIVE.

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Які витяги, переходи та траси відкриють вже 1 грудня

У перший день роботи курорту лижники та сноубордисти зможуть користуватися такими підйомниками й сполученнями між схилами:

крісельні витяги: № 2, 2R, 5, 7 та 12;

бугельний витяг: № 7D;

переходи: B та D;

зона для новачків: навчальний майданчик 7Е.

Для денного катання підготували п’ять основних трас — 2C, 5A, 5B, 7A та 12B, а також окремий навчальний схил для початківців, розташований поруч із трасою 7А.

Який графік вечірнього катання

Продовжити спуск після заходу сонця гості курорту зможуть у межах вечірньої сесії — з 15:00 до 19:30. У цей час освітлюватимуться та працюватимуть:

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траса 7А;

витяг № 7 та бугельний підйомник 7D;

навчальний майданчик 7Е.

Де можна орендувати спорядження

Придбати квитки на витяги в перший день і орендувати спорядження для катання можна в таких місцях курорту:

паркінг P1;

паркінг P2;

нижня станція витягу № 5;

готель "Radisson";

готель "Hvoya";

готель "Mountain Residence";

VIP-каса;

центр курорту.

Які ціни на скі-паси

Вартість на скі-пас починає коливатись від 893 гривень за день. Однак кінцева вартість залежить від того, коли поціновувач лижного спорту збирається кататись. Наприклад, у високий сезон вхідний квиток коштуватиме вже від 1 470 гривень, а у період новорічних свят — від 1 943 гривень.

Ціна на скі-пас. Фото: скриншот

Ціна на скі-пас. Фото: скриншот

Ціна на скі-пас. Фото: скриншот 1 / 3





З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як не переплатити за відпочинок у Буковелі. Перш за все, відвідувачам курорту варто опиратись на знижки. І якщо немає потреби орендувати елітний готель з басейном чи SPA-комплексом, можна розглянути варіанти від власників приватних садиб поруч з курортом.

Також ми повідомляли, скільки коштують атракціони в Буковелі. Той самий родельбан обійдеться щонайменше в 1 000 гривень, замість колишніх 700 гривень у 2025 році. А всім улюблене колесо огляду обійдеться від 280 гривень до 400 гривень.