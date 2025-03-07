РРО для предпринимателей — кто должен установить и выдавать чеки в 2025 году

Оплата через POS-терминал. Фото: Pixabay

Физические лица-предприниматели в подавляющем большинстве должны выдавать клиентам фискальные чеки, форма которых изменилась с 1 марта 2025 года. Чтобы избежать штрафов, ФЛП нужно установить регистратор расчетных операций (РРО). Однако не все представители бизнеса обязаны работать с такой техникой.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович.

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Кто точно должен работать с РРО

Обязательство распространяется на ФЛП 2-4 группы, а также предпринимателей на общей системе налогообложения. Конечно, есть исключения, однако никакого упрощения не предусмотрено для представителей бизнеса, принимающих оплату наличными или пользующихся POS-терминалом/мобильным приложением с технологией Tap to Phone.

Также в список входят ФЛП, которые сотрудничают с финансовыми учреждениями, продавая товары и получая оплату через их платежные сервисы. Например, NovaPay, LiqPay, Wayforpay и т. д. Плюс обязанность установить РРО лежит на поставщиках услуг, принимающих деньги не только через дистанционные каналы оплаты.

Кому не нужны фискальные чеки

В законе "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" говорится, что ФЛП 1 группы (осуществляют исключительно торговлю на рынках) не должны использовать РРО. Также отсутствие аппарата не является проблемой для:

предпринимателей, которые ведут деятельность в зоне активных или возможных боевых действий (кроме продавцов подакцизных товаров);

ФЛП, которые принимают оплату исключительно через дистанционные каналы;

представителей бизнеса, которые дают реквизиты IBAN для расчета с клиентами (если оплата проходит через банковские учреждения);

физических лиц-предпринимателей, которые принимают наложенный платеж за товар через Укрпошту (при наличии договора о сотрудничестве и поступления денег на счет ФЛП).

Отметим, если ФЛП обязан по закону установить регистратор расчетных операций, но он этого не сделал, то налоговики начислят большие штрафы. Размер составляет 100% стоимости товаров, проданных без РРО. А финансовая санкция 150% цены действует в случае повторного нарушения.

Напомним, ФЛП имеют обязательства в марте 2025 года. Они должны вовремя уплатить налоги, предоставить декларации и изменить реквизиты в фискальных чеках. Иначе придется заплатить большие штрафы за ведение предпринимательской деятельности с нарушениями.

Также мы писали, как выглядят новые кассовые чеки после обновления реквизитов. В форме появились поля "Решта" и "Засоби оплати", отсутствие которых квалифицируют как выдачу недействительного расчётного документа.