РРО для підприємців — хто повинен встановити і видавати чеки у 2025 році

Оплата через POS-термінал. Фото: Pixabay

Фізичні особи-підприємці в переважній більшості повинні видавати клієнтам фіскальні чеки, форма яких змінилася з 1 березня 2025 року. Щоб уникнути штрафів, ФОПи мають встановити реєстратор розрахункових операцій (РРО). Водночас не всі представники бізнесу зобов’язані працювати з такою технікою.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович.

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Хто точно повинен працювати з РРО

Зобов’язання поширюється на ФОПів 2-4 групи, а також підприємців на загальній системі оподаткування. Звісно, є винятки, проте жодного спрощення не передбачено для представників бізнесу, які приймають оплату готівкою або користуються POS-терміналом/мобільним застосунком із технологією Tap to Phone.

Також у список входять ФОПи, що співпрацюють з фінансовими установами, продаючи товари й отримуючи оплату через їх платіжні сервіси. Наприклад, NovaPay, LiqPay, Wayforpay тощо. Плюс обов’язок встановити РРО лежить на надавачах послуг, які приймають кошти не лише через дистанційні канали оплати.

Кому не потрібні фіскальні чеки

В законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" йдеться, що ФОПи 1 групи (здійснюють виключно торгівлю на ринках) не повинні використовувати РРО. Також відсутність апарату не є проблемою для:

підприємців, які ведуть діяльність у зоні активних чи можливих бойових дій (окрім продавців підакцизних товарів);

ФОПів, які приймають оплату виключно через дистанційні канали;

представників бізнесу, які дають реквізити IBAN для розрахунку з клієнтами (якщо оплата проходить через банківські установи);

фізичних осіб-підприємців, які приймають післяплату за товар через Укрпошту (у разі наявності договору про співпрацю та надходження коштів на рахунок ФОП).

Зауважимо, якщо ФОП зобов’язаний за законом встановити реєстратор розрахункових операцій, але він цього не зробив, то податківці нарахують великі штрафи. Розмір становить 100% вартості товарів, проданих без РРО. А фінансова санкція 150% ціни діє у разі повторного порушення.

Нагадаємо, ФОПи мають зобов’язання в березні 2025 року. Вони повинні вчасно сплатити податки, надати декларації та змінити реквізити у фіскальних чеках. Інакше доведеться заплатити великі штрафи за ведення підприємницької діяльності з порушеннями.

Також ми писали, який вигляд мають нові касові чеки після оновлення реквізитів. У формі з’явилися поля "Решта" і "Засоби оплати", відсутність яких кваліфікують як видачу недійсного розрахункового документа.