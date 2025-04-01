Бронь от мобилизации с зарплатой менее 20 000 грн — кто может оформить

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Согласно действующим требованиям законодательства, предприятие, которое хочет забронировать сотрудников от мобилизации, должно соответствовать ряду критериев. Одно из них заключается в том, что минимальная заработная плата у работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Однако на некоторые предприятия это требование не распространяется.

Новини. LIVE рассказывают, кому не надо придерживаться зарплатного критерия для бронирования работников.

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Согласно действующим требованиям законодательства, предприятие признается критически важным и может бронировать работников только тогда, когда соответствует ряду требований, главные среди которых:

отсутствие налоговой задолженности;

средняя зарплата работников за месяц, предшествующий обращению, не менее 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 000 грн.

Однако требование по обеспечению размера заработной платы не ниже указанного уровня не касается:

государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;

хозяйственных обществ, где более 50% акций принадлежат государству или коммуне;

хозяйственных обществ, принадлежащих другим 100% государственным или коммунальным ООО;

операторов газораспределительных систем, которые выполняют критически важные функции;

резидентов Дія.City;

юридических лиц — религиозных организаций.

Сколько должны получать работники таких предприятий

Государственные и коммунальные предприятия, операторы газораспределительных систем и хозяйственные общества из вышеизложенного списка, чтобы бронировать своих работников, должны выплачивать зарплату не ниже средней по региону (в котором осуществляется деятельность) за IV квартал 2021 года.

К юридическим лицам — религиозным организациям требование по уровню зарплаты не применяется.

Требование о зарплате 20 000 грн для резидентов Дія.City тоже снято, поскольку технически размер зарплаты лица рассчитывается через сумму Единого социального взноса (ЕСВ) и является фиксированным — на уровне 22%.

К тому же еще на этапе получения статуса резидентства к таким компаниям применяется ряд критериев, одним из которых является требование по средней зарплате работников не менее 1 200 евро.

Ранее мы писали, что граждане Украины, которые имеют бронь от мобилизации из-за работы на предприятиях критической инфраструктуры, могут самостоятельно отменить такую бронь. Это может понадобиться, чтобы получить отсрочку в ТЦК по другой причине.

Также мы рассказывали, что Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины разработала и утвердила критерии, которые определяют порядок бронирования военнообязанных священнослужителей во время действия военного положения.