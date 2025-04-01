Бронь от мобилизации с зарплатой менее 20 000 грн — кто может оформить

Бронь от призыва — кто может не платить работникам 20 тыс.грн
Согласно действующим требованиям законодательства, предприятие, которое хочет забронировать сотрудников от мобилизации, должно соответствовать ряду критериев. Одно из них заключается в том, что минимальная заработная плата у работников должна составлять не менее 20 тысяч гривен. Однако на некоторые предприятия это требование не распространяется.
Новини. LIVE рассказывают, кому не надо придерживаться зарплатного критерия для бронирования работников.
Кто может не платить работникам 20 000 грн
Согласно действующим требованиям законодательства, предприятие признается критически важным и может бронировать работников только тогда, когда соответствует ряду требований, главные среди которых:
- отсутствие налоговой задолженности;
- средняя зарплата работников за месяц, предшествующий обращению, не менее 2,5 минимальной зарплаты, то есть 20 000 грн.
Однако требование по обеспечению размера заработной платы не ниже указанного уровня не касается:
- государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций;
- хозяйственных обществ, где более 50% акций принадлежат государству или коммуне;
- хозяйственных обществ, принадлежащих другим 100% государственным или коммунальным ООО;
- операторов газораспределительных систем, которые выполняют критически важные функции;
- резидентов Дія.City;
- юридических лиц — религиозных организаций.
Сколько должны получать работники таких предприятий
Государственные и коммунальные предприятия, операторы газораспределительных систем и хозяйственные общества из вышеизложенного списка, чтобы бронировать своих работников, должны выплачивать зарплату не ниже средней по региону (в котором осуществляется деятельность) за IV квартал 2021 года.
К юридическим лицам — религиозным организациям требование по уровню зарплаты не применяется.
Требование о зарплате 20 000 грн для резидентов Дія.City тоже снято, поскольку технически размер зарплаты лица рассчитывается через сумму Единого социального взноса (ЕСВ) и является фиксированным — на уровне 22%.
К тому же еще на этапе получения статуса резидентства к таким компаниям применяется ряд критериев, одним из которых является требование по средней зарплате работников не менее 1 200 евро.
Ранее мы писали, что граждане Украины, которые имеют бронь от мобилизации из-за работы на предприятиях критической инфраструктуры, могут самостоятельно отменить такую бронь. Это может понадобиться, чтобы получить отсрочку в ТЦК по другой причине.
Также мы рассказывали, что Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины разработала и утвердила критерии, которые определяют порядок бронирования военнообязанных священнослужителей во время действия военного положения.
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