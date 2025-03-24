Затверджений перелік критеріїв, за яким священники можуть отримати броню від мобілізації

Священнослужителі та військові ЗСУ у церкві. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Державна служба з етнополітики та свободи совісті України розробила та затвердила критерії, які визначають порядок бронювання військовозобов'язаних священнослужителів під час дії воєнного стану. Крім того, визначено критерії, що дозволяють класифікувати релігійні організації як критично важливі для функціонування держави в умовах війни.

Про ухвалений перелік повідомляє 24 Канал.

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Кого зі священників забронюють

Бронюванню підлягають священнослужителі, які обіймають керівні посади в релігійних організаціях, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, та ті, хто працює в таких організаціях на умовах трудового договору, забезпечуючи їхню належну діяльність. При цьому враховується необхідність заповнення штату військових капеланів у ЗСУ, Національній гвардії та інших військових формуваннях.

До переліку посад, що підлягають бронюванню, входять:

керівники релігійних центрів, управлінь;

заступники керівників таких центрів та управлінь;

керівники релігійних громад, монастирів, братств, місіонерських товариств (місій), духовних навчальних закладів.

Критерії визнання релігійної організації критично важливою:

наявність ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі;

дата державної реєстрації створення не пізніше 26 грудня 2024 року;

відсутність афіліації з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні;

відсутність розташування на тимчасово окупованій території України;

чинність статуту (положення) релігійної організації;

внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

подання звіту про використання доходів за попередній базовий звітний період.

Цей документ має на меті забезпечення належного функціонування релігійних організацій в умовах воєнного стану, а також захисту прав священнослужителів.

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