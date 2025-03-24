Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Кто из священников не пойдет на фронт — критерии бронирования arrow

Кто из священников не пойдет на фронт — критерии бронирования

24 марта 2025 07:30
Артем Кругленко - Редактор
Утвержден перечень критериев, по которым священники могут получить броню от мобилизации
Священнослужители и военные ВСУ в церкви. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Артем Кругленко - Редактор

Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины разработала и утвердила критерии, которые определяют порядок бронирования военнообязанных священнослужителей во время действия военного положения. Кроме того, определены критерии, позволяющие классифицировать религиозные организации как критически важные для функционирования государства в условиях войны.

О принятом перечне сообщает 24 Канал.

Читайте также:

Кого из священников забронируют

Бронированию подлежат священнослужители, которые занимают руководящие должности в религиозных организациях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, и те, кто работают в таких организациях на условиях трудового договора, обеспечивая их надлежащую деятельность. При этом учитывается необходимость заполнения штата военных капелланов в ВСУ, Национальной гвардии и других военных формированиях.

В перечень должностей, подлежащих бронированию, входят:

  • руководители религиозных центров, управлений;
  • заместители руководителей таких центров и управлений;
  • руководители религиозных общин, монастырей, братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений.

Критерии признания религиозной организации критически важной:

  • наличие идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре;
  • дата государственной регистрации создания не позднее 26 декабря 2024 года;
  • отсутствие аффилиации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине;
  • отсутствие расположения на временно оккупированной территории Украины;
  • действие устава (положения) религиозной организации;
  • внесение в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;
  • представление отчета об использовании доходов за предыдущий базовый отчетный период.

Данный документ имеет целью обеспечение надлежащего функционирования религиозных организаций в условиях военного положения, а также защиты прав священнослужителей.

Ранее мы писали, что военнослужащие, которые несут службу в рядах Вооруженных сил Украины, имеют право на получение не только основного ежемесячного обеспечения, а и дополнительных единовременных выплат.

Также мы сообщали, что ВСУ назвали самые популярные должности на "Контракт 18-24" среди новобранцев.

ВСУ церковь священники бронирование война в Украине ТЦК и СП
Реклама
Реклама
Реклама