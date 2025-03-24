Утвержден перечень критериев, по которым священники могут получить броню от мобилизации

Священнослужители и военные ВСУ в церкви. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины разработала и утвердила критерии, которые определяют порядок бронирования военнообязанных священнослужителей во время действия военного положения. Кроме того, определены критерии, позволяющие классифицировать религиозные организации как критически важные для функционирования государства в условиях войны.

О принятом перечне сообщает 24 Канал.

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Бронированию подлежат священнослужители, которые занимают руководящие должности в религиозных организациях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, и те, кто работают в таких организациях на условиях трудового договора, обеспечивая их надлежащую деятельность. При этом учитывается необходимость заполнения штата военных капелланов в ВСУ, Национальной гвардии и других военных формированиях.

В перечень должностей, подлежащих бронированию, входят:

руководители религиозных центров, управлений;

заместители руководителей таких центров и управлений;

руководители религиозных общин, монастырей, братств, миссионерских обществ (миссий), духовных учебных заведений.

Критерии признания религиозной организации критически важной:

наличие идентификационного кода юридического лица в Едином государственном реестре;

дата государственной регистрации создания не позднее 26 декабря 2024 года;

отсутствие аффилиации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине;

отсутствие расположения на временно оккупированной территории Украины;

действие устава (положения) религиозной организации;

внесение в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;

представление отчета об использовании доходов за предыдущий базовый отчетный период.

Данный документ имеет целью обеспечение надлежащего функционирования религиозных организаций в условиях военного положения, а также защиты прав священнослужителей.

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