Бронь від мобілізації із зарплатою менше ніж 20 000 грн — хто може оформити

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Згідно з чинними вимогами законодавства, підприємство, яке хоче забронювати співробітників від мобілізації, має відповідати низці критеріїв. Одне з них полягає в тому, що мінімальна заробітна плата у працівників має становити не менше 20 тисяч гривень. Однак на деякі підприємства ця вимога не поширюється.

Новини. LIVE розповідають, кому не треба дотримуватися зарплатного критерію для бронювання працівників.

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Згідно з чинними вимогами законодавства, підприємство визнається критично важливим та може бронювати працівників тільки тоді, коли відповідає низці вимог, головні серед яких:

відсутність податкової заборгованості;

середня зарплата працівників за місяць, що передує зверненню, не менше 2,5 мінімальної зарплати, тобто 20 000 грн.

Однак вимога щодо забезпечення розміру заробітної плати не нижче вказаного рівня не стосується:

державних та комунальних підприємств, установ та організацій;

господарських товариств, де більш як 50% акцій належать державі чи комуні;

господарських товариств, які належать іншим 100% державним або комунальним ТОВ;

операторів газорозподільних систем, які виконують критично важливі функції;

резидентів Дія.City;

юридичних осіб — релігійних організацій.

Скільки мають отримувати працівники таких підприємств

Державні та комунальні підприємства, оператори газорозподільчих систем та господарські товариства з вищевикладеного списку, щоб бронювати своїх працівників, мають виплачувати зарплату не нижче середньої по регіону (в якому здійснюється діяльність) за IV квартал 2021 року.

До юридичних осіб — релігійних організацій вимога по рівню зарплати не застосовується.

Вимогу про зарплату 20 000 грн для резидентів Дія.City теж знято, оскільки технічно розмір зарплати особи розраховується через суму Єдиного соціального внеску (ЄСВ) і є фіксованим — на рівні 22%.

До того ж ще на етапі отримання статусу резидентства до таких компаній застосовуються низка критеріїв, одним з яких є вимога щодо середньої зарплати працівників не менше 1 200 євро.

Раніше ми писали, що громадяни України, які мають бронь від мобілізації через роботу на підприємствах критичної інфраструктури, можуть самостійно скасувати таку бронь. Це може знадобитись, щоб отримати відстрочку в ТЦК з іншої причини.

Також ми розповідали, що Державна служба з етнополітики та свободи совісті України розробила та затвердила критерії, які визначають порядок бронювання військовозобов'язаних священнослужителів під час дії воєнного стану.