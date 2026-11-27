Парень пользуется игровым контроллером. Фото: Pexels

Пользователи цифровой платформы Steam могут приобрести культовые игры с большими скидками благодаря Черной пятнице. Геймерам отдают значительно дешевле тайтлы, которые уже заняли весомое место в индустрии и имеют миллионы поклонников по всему миру. Например, Red Dead Redemption 2 обойдется всего в 649 грн вместо 2 599 грн со скидкой 75%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

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Скидки в Steam на популярные игры

Черная пятница продлится пять дней — с 26 по 30 ноября 2026 года. За это время пользователи платформы должны успеть добавить в свою библиотеку игры, которые давно хотели пройти, но из-за высокой цены откладывали покупку.

В списке акционных предложений можно найти тайтлы на любой вкус: от новинок 2026 года до старых релизов, от камерных стратегий и симуляторов до крупных приключенческих проектов с открытым миром.

Мы промониторили Steam и выяснили, сколько придется заплатить геймерам за такие культовые компьютерные игры по состоянию на пятницу, 27 ноября:

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Detroit: Become Human — 129 грн вместо 1 299 грн (-90%);

Hogwarts Legacy — 159 грн вместо 1 599 грн (-90%);

It Takes Two — 199 грн вместо 999 грн (-80%);

SILENT HILL 2 — 368 грн вместо 1 315 грн (-72%);

Cyberpunk 2077 — 419 грн вместо 1 399 грн (-70%);

Kingdom Come: Deliverance II — 527 грн вместо 1 599 грн (-67%);

Grand Theft Auto V Enhanced — 879 грн вместо 1 999 грн (-56%);

Ghost of Tsushima — 849 грн вместо 1 699 грн (-50%);

Baldur's Gate 3 — 629 грн вместо 899 грн (-30%);

Crimson Desert — 1 959 грн вместо 2 449 грн (-20%).

Игры со скидками в Steam. Фото: скриншот

Что предложит Steam до конца 2026 года

В течение декабря не планируется никаких тематических фестивалей, поэтому геймеры останутся без выгодных скидок на видеоигры. Для сравнения: буквально каждый месяц в 2026 году для пользователей цифрового магазина придумывали новые акции, иногда их было четыре.

Единственное событие в декабре начнется 17-го числа и продлится до 4 января 2027 года — большая Зимняя распродажа. Она предусматривает условия, аналогичные Черной пятнице. Геймеры смогут найти скидки до 95%, поэтому скучать во время рождественско-новогодних праздников не придется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы рискуют наткнуться на мошеннические интернет-магазины во время Черной пятницы. Стоит всегда проверять способы оплаты и условия возврата товара, прежде чем оформлять заказ. Это поможет сберечь деньги в случае аферы.

Также мы писали, что новинка Grand Theft Auto VI установила рекорд по объему продаж. В течение первых суток после релиза игра заработала 3,79 млрд долларов. По стартовой выручке она опередила популярный фильм 2019 года "Мстители: Финал".