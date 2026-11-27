Хлопець користується ігровим контролером. Фото: Pexels

Користувачі цифрової платформи Steam можуть придбати культові ігри з великими знижками завдяки Чорній п’ятниці. Геймерам віддають набагато дешевше тайтли, які вже зайняли вагоме місце в індустрії та мають мільйони прихильників у всьому світі. Наприклад, Red Dead Redemption 2 обійдеться всього у 649 грн замість 2 599 грн зі знижкою 75%.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

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Знижки в Steam на популярні ігри

Чорна п’ятниця триватиме п’ять днів — у період з 26 по 30 листопада 2026 року. За цей час користувачі платформи повинні встигнути додати у свою бібліотеку ігри, які давно хотіли пройти, але через високу ціну відкладали покупку.

В переліку акційних пропозицій можна знайти тайтли на будь-який смак: від новинок 2026 року до старих видань, від камерних стратегій та симуляторів до великих пригодницьких проєктів із відкритим світом.

Ми промоніторили Steam і дізналися, скільки доведеться заплатити геймерам за такі культові комп’ютерні ігри станом на п’ятницю, 27 листопада:

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Hogwarts Legacy — 159 грн замість 1 599 грн (-90%);

It Takes Two — 199 грн замість 999 грн (-80%);

SILENT HILL 2 — 368 грн замість 1 315 грн (-72%);

Cyberpunk 2077 — 419 грн замість 1 399 грн (-70%);

Kingdom Come: Deliverance II — 527 грн замість 1 599 грн (-67%);

Grand Theft Auto V Enhanced — 879 грн замість 1 999 грн (-56%);

Ghost of Tsushima — 849 грн замість 1 699 грн (-50%);

Baldur's Gate 3 — 629 грн замість 899 грн (-30%);

Crimson Desert — 1 959 грн замість 2 449 грн (-20%).

Ігри зі знижками в Steam. Фото: скриншот

Що запропонує Steam до кінця 2026 року

Протягом грудня не планується жодних тематичних фестивалів, отже геймери залишаться без вигідних знижок на відеоігри. Для порівняння, буквально щомісяця у 2026 році для користувачів цифрового магазину вигадували нові акції, інколи їх було аж чотири.

Єдина подія у грудні розпочнеться 17 числа і триватиме до 4 січня 2027 року — великий Зимовий розпродаж. Він передбачає аналогічні до Чорної п’ятниці умови. Геймери зможуть відшукати знижки до 95%, тож сумувати під час різдвяно-новорічних свят не доведеться.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці ризикують натрапити на шахрайські інтернет-магазини під час Чорної п’ятниці. Варто завжди перевіряти способи оплати й умови повернення товару, перш ніж робити замовлення. Це допоможе зберегти гроші в разі афери.

Також ми писали, що новинка Grand Theft Auto VI встановила рекорд за обсягом продажів. Протягом першої доби після релізу гра заробила 3,79 млрд доларів. За стартовою виручкою вона випередила популярний фільм 2019 року випуску "Месники: Завершення".