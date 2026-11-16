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Главная Экономика Богатые страны меняют отношение к мигрантам: где принимают меньше всего

Богатые страны меняют отношение к мигрантам: где принимают меньше всего

Ua ru
16 ноября 2026 13:30
Миграция в 2026 году: где стало сложнее получить вид на жительство Magnific
Люди на улице. Фото: Magnific

Переезд в богатые страны, которые годами привлекали высокими зарплатами и лучшими условиями жизни, постепенно усложняется. Государства пересматривают правила приема мигрантов. Особенно заметны изменения в странах, которые ранее были одними из самых популярных направлений для переезда. А некоторые европейские государства, напротив, начали принимать больше иностранцев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Financial Times и отчет Организации экономического сотрудничества и развития.

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Какие страны сократили прием мигрантов

В 2025 году в наиболее развитые страны мира переехали на постоянное жительство 6,1 миллиона иностранцев. Это на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Миграция сокращается уже второй год подряд. В 2024 году падение составило 4,7%. Однако даже после такого снижения количество новых мигрантов остается на 12,5% больше, чем до пандемии в 2019 году.

Наиболее заметно сократился приток иностранцев в четыре страны:

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  • Великобритания — на 32%;
  • Канада — на 19%;
  • США — на 14%;
  • Германия — на 6%.

Причины разные. Например, Великобритания ужесточила требования к иностранцам с невысокими доходами, приезжающим на работу. Также стало сложнее ввозить в страну членов семьи.

Канада решила принимать меньше новых иммигрантов, а Австралия ужесточила правила получения студенческих и рабочих виз.

В Германии ввели дополнительный контроль на границах. В то же время страна продолжает привлекать квалифицированных работников. А в США на миграцию повлияло ужесточение правил после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Эксперты ОЭСР объясняют сокращение несколькими причинами: после рекордного притока мигрантов в первые годы после пандемии ситуация постепенно меняется, экономические условия ухудшились, а правительства пересматривают свою миграционную политику.

Где иностранцев, напротив, принимают больше

Пока одни государства ограничивают миграцию, другие активно привлекают людей из-за рубежа. Особенно это заметно на юге Европы.

В 2025 году количество новых постоянных мигрантов выросло:

  • в Испании — на 25%;
  • в Италии — на 46%;
  • в Португалии — на 139%.

Эти страны заинтересованы в иностранных работниках, ведь им нужно заполнять вакансии. Правда, резкий рост в Португалии имеет особое объяснение. Там оформляли большое количество заявок на вид на жительство, накопившихся за предыдущие годы.

Если бы не Испания, Италия и Португалия, общее сокращение постоянной миграции в страны ОЭСР составило бы уже 8,2%.

Что происходит с рабочими и студенческими визами

В 2023 году в страны ОЭСР впервые прибыли на обучение 2,1 миллиона иностранных студентов. А в 2025 году их было уже 1,6 миллиона.

Наибольшее сокращение зафиксировали:

  • в Канаде — на 57%;
  • в США — на 33%;
  • в Австралии — на 13%.

В то же время Германия, Италия и Австрия продолжают принимать больше иностранных студентов.

Уменьшилось и количество разрешений на временную работу. В 2025 году страны ОЭСР выдали примерно 2,2 миллиона таких разрешений. Это на 4% ниже пиковых показателей 2023–2024 годов, но на 19% больше, чем в 2019 году.

Сократилось также количество заявок на международную защиту. Без учета США их стало на 22% меньше — около 1,1 миллиона.

Несмотря на общее ужесточение миграционных правил, развитые страны продолжают искать специалистов. Особенно востребованы работники в сфере технологий, медицины и науки.

Какова ситуация с украинцами

На фоне новых ограничений украинцы продолжают активно работать в европейских странах. Например, в Германии в июле 2026 года работали около 409,7 тысячи граждан Украины. Это на 18,3% больше, чем годом ранее. Увеличилась и доля трудоустроенных украинцев — с 36,2% до 39,9%.

В Польше ситуация аналогична. По состоянию на конец августа 2026 года в системе социального страхования ZUS было зарегистрировано более 911 тысяч украинцев. С начала года их количество увеличилось на 6,4%.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Польше упростили уплату налогов. Теперь их можно оплатить через Google Pay и Apple Pay в электронной налоговой службе eUrząd Skarbowy. Однако платеж может поступить в налоговую только на следующий рабочий день.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько придется заплатить за проезд без билета в Польше. В Варшаве штраф составляет 266 злотых, в Кракове — 400, а в Силезии — 550 злотых. Но быстрая оплата поможет уменьшить сумму в несколько раз. В некоторых городах действуют скидки до 50%.

украинцы мигранты заграница переезд заработок
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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