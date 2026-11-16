Люди на вулиці. Фото: Magnific

Переїзд до заможних країн, які роками приваблювали високими зарплатами та кращими умовами життя, поступово ускладнюється. Держави переглядають правила прийому мігрантів. Особливо помітні зміни у країнах, які раніше були одними з найпопулярніших напрямків для переїзду. А деякі європейські держави, навпаки, почали приймати більше іноземців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times та звіт Організації економічного співробітництва та розвитку.

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Які країни скоротили прийом мігрантів

У 2025 році до найбільш розвинених країн світу переїхали на постійне проживання 6,1 мільйона іноземців. Це на 1,6% менше, ніж роком раніше.

Міграція скорочується вже другий рік поспіль. У 2024 році падіння становило 4,7%. Проте навіть після такого зниження кількість нових мігрантів залишається на 12,5% більшою, ніж до пандемії у 2019 році.

Найпомітніше скоротився приплив іноземців до чотирьох країн:

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Велика Британія — на 32%;

Канада — на 19%;

США — на 14%;

Німеччина — на 6%.

Причини різні. Наприклад, Велика Британія посилила вимоги до іноземців із невисокими доходами, які приїжджають працювати. Також стало складніше перевозити до країни членів сім'ї.

Канада вирішила приймати менше нових іммігрантів, а Австралія посилила правила отримання студентських і робочих віз.

У Німеччині запровадили додатковий контроль на кордонах. Водночас країна продовжує залучати кваліфікованих працівників. А у США на міграцію вплинуло посилення правил після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Експерти ОЕСР пояснюють скорочення кількома причинами: після рекордного припливу мігрантів у перші роки після пандемії ситуація поступово змінюється, економічні умови погіршилися, а уряди переглядають свою міграційну політику.

Де іноземців, навпаки, приймають більше

Поки одні держави обмежують міграцію, інші активно залучають людей з-за кордону. Особливо це помітно на півдні Європи.

У 2025 році кількість нових постійних мігрантів зросла:

в Іспанії — на 25%;

в Італії — на 46%;

у Португалії — на 139%.

Ці країни зацікавлені в іноземних працівниках, адже їм потрібно заповнювати вакансії. Щоправда, різке зростання в Португалії має окреме пояснення. Там оформлювали велику кількість заявок на проживання, які накопичилися за попередні роки.

Якби не Іспанія, Італія та Португалія, загальне скорочення постійної міграції до країн ОЕСР становило б уже 8,2%.

Що відбувається з робочими та студентськими візами

У 2023 році до країн ОЕСР вперше прибули на навчання 2,1 мільйона іноземних студентів. А у 2025 році їх було вже 1,6 мільйона.

Найбільше скорочення зафіксували:

у Канаді — на 57%;

у США — на 33%;

в Австралії — на 13%.

Натомість Німеччина, Італія та Австрія продовжують приймати більше іноземних студентів.

Поменшало й дозволів на тимчасову роботу. У 2025 році країни ОЕСР видали приблизно 2,2 мільйона таких дозволів. Це на 4% нижче за пікові показники 2023–2024 років, але на 19% більше, ніж у 2019-му.

Скоротилася також кількість заявок на міжнародний захист. Без урахування США їх стало на 22% менше — близько 1,1 мільйона.

Попри загальне посилення міграційних правил, розвинені країни продовжують шукати фахівців. Особливо потрібні працівники у сфері технологій, медицини та науки.

Яка ситуація з українцями

На тлі нових обмежень українці продовжують активно працювати в європейських країнах. Наприклад, у Німеччині в липні 2026 року працювали близько 409,7 тисячі громадян України. Це на 18,3% більше, ніж роком раніше. Зросла й частка працевлаштованих українців — із 36,2% до 39,9%.

У Польщі ситуація схожа. Станом на кінець серпня 2026 року в системі соціального страхування ZUS було зареєстровано понад 911 тисяч українців. Від початку року їхня кількість збільшилася на 6,4%.

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