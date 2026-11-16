Багаті країни змінюють ставлення до мігрантів: де приймають найменше
Переїзд до заможних країн, які роками приваблювали високими зарплатами та кращими умовами життя, поступово ускладнюється. Держави переглядають правила прийому мігрантів. Особливо помітні зміни у країнах, які раніше були одними з найпопулярніших напрямків для переїзду. А деякі європейські держави, навпаки, почали приймати більше іноземців.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Financial Times та звіт Організації економічного співробітництва та розвитку.
Які країни скоротили прийом мігрантів
У 2025 році до найбільш розвинених країн світу переїхали на постійне проживання 6,1 мільйона іноземців. Це на 1,6% менше, ніж роком раніше.
Міграція скорочується вже другий рік поспіль. У 2024 році падіння становило 4,7%. Проте навіть після такого зниження кількість нових мігрантів залишається на 12,5% більшою, ніж до пандемії у 2019 році.
Найпомітніше скоротився приплив іноземців до чотирьох країн:
- Велика Британія — на 32%;
- Канада — на 19%;
- США — на 14%;
- Німеччина — на 6%.
Причини різні. Наприклад, Велика Британія посилила вимоги до іноземців із невисокими доходами, які приїжджають працювати. Також стало складніше перевозити до країни членів сім'ї.
Канада вирішила приймати менше нових іммігрантів, а Австралія посилила правила отримання студентських і робочих віз.
У Німеччині запровадили додатковий контроль на кордонах. Водночас країна продовжує залучати кваліфікованих працівників. А у США на міграцію вплинуло посилення правил після повернення Дональда Трампа до Білого дому.
Експерти ОЕСР пояснюють скорочення кількома причинами: після рекордного припливу мігрантів у перші роки після пандемії ситуація поступово змінюється, економічні умови погіршилися, а уряди переглядають свою міграційну політику.
Де іноземців, навпаки, приймають більше
Поки одні держави обмежують міграцію, інші активно залучають людей з-за кордону. Особливо це помітно на півдні Європи.
У 2025 році кількість нових постійних мігрантів зросла:
- в Іспанії — на 25%;
- в Італії — на 46%;
- у Португалії — на 139%.
Ці країни зацікавлені в іноземних працівниках, адже їм потрібно заповнювати вакансії. Щоправда, різке зростання в Португалії має окреме пояснення. Там оформлювали велику кількість заявок на проживання, які накопичилися за попередні роки.
Якби не Іспанія, Італія та Португалія, загальне скорочення постійної міграції до країн ОЕСР становило б уже 8,2%.
Що відбувається з робочими та студентськими візами
У 2023 році до країн ОЕСР вперше прибули на навчання 2,1 мільйона іноземних студентів. А у 2025 році їх було вже 1,6 мільйона.
Найбільше скорочення зафіксували:
- у Канаді — на 57%;
- у США — на 33%;
- в Австралії — на 13%.
Натомість Німеччина, Італія та Австрія продовжують приймати більше іноземних студентів.
Поменшало й дозволів на тимчасову роботу. У 2025 році країни ОЕСР видали приблизно 2,2 мільйона таких дозволів. Це на 4% нижче за пікові показники 2023–2024 років, але на 19% більше, ніж у 2019-му.
Скоротилася також кількість заявок на міжнародний захист. Без урахування США їх стало на 22% менше — близько 1,1 мільйона.
Попри загальне посилення міграційних правил, розвинені країни продовжують шукати фахівців. Особливо потрібні працівники у сфері технологій, медицини та науки.
Яка ситуація з українцями
На тлі нових обмежень українці продовжують активно працювати в європейських країнах. Наприклад, у Німеччині в липні 2026 року працювали близько 409,7 тисячі громадян України. Це на 18,3% більше, ніж роком раніше. Зросла й частка працевлаштованих українців — із 36,2% до 39,9%.
У Польщі ситуація схожа. Станом на кінець серпня 2026 року в системі соціального страхування ZUS було зареєстровано понад 911 тисяч українців. Від початку року їхня кількість збільшилася на 6,4%.
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