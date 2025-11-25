Сбор на шторы или ремонт школы — должны ли родители платить деньги

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине полное общее среднее образование является обязательным и бесплатным в государственных и коммунальных школах. Несмотря на это, родители часто сталкиваются с просьбами сдать деньги на ремонт или другие нужды заведения.

О том, должны ли родители учеников сбрасываться на "шторы" и другие нужды школы, объяснили на сайте Образовательного омбудсмена Украины.

Должны ли родители делать благотворительные взносы в пользу школы

Образовательные учреждения не имеют права требовать обязательных взносов. Конституция гарантирует бесплатность среднего образования, поэтому школа не может отказать ребенку в обучении или создавать какие-либо препятствия из-за неуплаты средств.

Финансово поддержать школу можно только добровольно — и исключительно через официальные казначейские счета. Это гарантирует прозрачность и обеспечивает, что внесенные деньги действительно пойдут на нужды заведения. Школа должна отчитываться о расходах, а родители могут просмотреть эти документы на ее сайте.

Иногда родителям предлагают делать взносы через благотворительные фонды или общественные организации. Образовательный омбудсмен предостерегает, что в таком случае нет гарантии, что средства попадут именно в конкретную школу. К тому же часть денег такие организации могут использовать на свои административные расходы.

Что делать, если школа настаивает на взносах

Если с родителей требуют обязательные платежи или оказывают давление на ребенка из-за отказа платить, можно обращаться в:

правоохранительные органы;

офис образовательного омбудсмена;

учредителю заведения (местной власти).

Специалисты отмечают, что благотворительная помощь — это только добровольное действие. Никто не может устанавливать обязательные платежи, определять их сумму или угрожать последствиями в случае отказа. Такие требования являются незаконными.

