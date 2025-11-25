Видео
Благотворительные взносы в школе — должны ли платить родители

Благотворительные взносы в школе — должны ли платить родители

Дата публикации 25 ноября 2025 14:10
обновлено: 12:43
Сбор на шторы или ремонт школы — должны ли родители платить деньги
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В Украине полное общее среднее образование является обязательным и бесплатным в государственных и коммунальных школах. Несмотря на это, родители часто сталкиваются с просьбами сдать деньги на ремонт или другие нужды заведения.

О том, должны ли родители учеников сбрасываться на "шторы" и другие нужды школы, объяснили на сайте Образовательного омбудсмена Украины.

Должны ли родители делать благотворительные взносы в пользу школы

Образовательные учреждения не имеют права требовать обязательных взносов. Конституция гарантирует бесплатность среднего образования, поэтому школа не может отказать ребенку в обучении или создавать какие-либо препятствия из-за неуплаты средств.

Финансово поддержать школу можно только добровольно — и исключительно через официальные казначейские счета. Это гарантирует прозрачность и обеспечивает, что внесенные деньги действительно пойдут на нужды заведения. Школа должна отчитываться о расходах, а родители могут просмотреть эти документы на ее сайте.

Иногда родителям предлагают делать взносы через благотворительные фонды или общественные организации. Образовательный омбудсмен предостерегает, что в таком случае нет гарантии, что средства попадут именно в конкретную школу. К тому же часть денег такие организации могут использовать на свои административные расходы.

Что делать, если школа настаивает на взносах

Если с родителей требуют обязательные платежи или оказывают давление на ребенка из-за отказа платить, можно обращаться в:

  • правоохранительные органы;
  • офис образовательного омбудсмена;
  • учредителю заведения (местной власти).

Специалисты отмечают, что благотворительная помощь — это только добровольное действие. Никто не может устанавливать обязательные платежи, определять их сумму или угрожать последствиями в случае отказа. Такие требования являются незаконными.

Ранее мы писали, что родители обязаны материально поддерживать ребенка до 18 лет, даже если один из них живет отдельно. Алименты уплачиваются добровольно или по решению суда.

Также мы рассказывали, что в Украине существует так называемая "тринадцатая зарплата" — дополнительная выплата, обычно премия, которую работодатели начисляют в конце года. Учителя тоже могут получить эту надбавку в декабре.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
