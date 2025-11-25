Збір на штори чи ремонт школи — чи повинні батьки платити гроші

Гроші в конверті. Фото: УНІАН

В Україні повна загальна середня освіта є обов’язковою та безплатною у державних і комунальних школах. Попри це, батьки часто стикаються з проханнями здати гроші на ремонт чи інші потреби закладу.

Про те, чи повинні батьки учнів скидатись на "штори" та інші потреби школи, пояснили на сайті Освітнього омбудсмена України.

Чи повинні батьки робити благодійні внески на користь школи

Освітні заклади не мають права вимагати обов’язкових внесків. Конституція гарантує безоплатність середньої освіти, тому школа не може відмовити дитині в навчанні чи створювати будь-які перешкоди через несплату коштів.

Фінансово підтримати школу можна лише добровільно — і виключно через офіційні казначейські рахунки. Це гарантує прозорість та забезпечує, що внесені гроші справді підуть на потреби закладу. Школа має звітувати про витрати, а батьки можуть переглянути ці документи на її сайті.

Інколи батькам пропонують робити внески через благодійні фонди або громадські організації. Освітній омбудсмен застерігає, що у такому разі немає гарантії, що кошти потраплять саме до конкретної школи. До того ж частину грошей такі організації можуть використовувати на свої адміністративні витрати.

Що робити, якщо школа наполягає на внесках

Якщо з батьків вимагають обов’язкові платежі або чинять тиск на дитину через відмову платити, можна звертатися до:

правоохоронних органів;

офісу освітнього омбудсмена;

засновника закладу (місцевої влади).

Фахівці наголошують, що благодійна допомога — це лише добровільна дія. Ніхто не може встановлювати обов’язкові платежі, визначати їхню суму чи погрожувати наслідками у разі відмови. Такі вимоги є незаконними.

Раніше ми писали, що батьки зобов’язані матеріально підтримувати дитину до 18 років, навіть якщо один із них живе окремо. Аліменти сплачуються добровільно або за рішенням суду.

