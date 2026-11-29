Бизнесу дадут деньги на свет: как получить до 30 000 грн через "Дію"
Украинские предприниматели героически работают в условиях постоянных обстрелов и отключений электроэнергии, но не все выдерживают такое давление, поэтому все чаще граждане задумываются о закрытии бизнеса. Правительство предусмотрело отдельную финансовую поддержку, чтобы помочь малому бизнесу в это сложное время. В рамках программы можно получить до 30 000 гривен на покупку генераторов и другого оборудования.
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE.
Кто может получить помощь
Государство предусмотрело программу поддержки малого бизнеса, чтобы предприниматели могли продолжать работу даже во время перебоев с электроснабжением. Деньги могут получить физические лица-предприниматели (ФЛП) и общества с ограниченной ответственностью (ООО).
Финансовая помощь доступна для ФЛП и ООО, которые:
- зарегистрированы до 1 апреля 2026 года;
- имеют не более 10 наемных работников;
- не имеют налоговой задолженности;
- не имеют задолженности по уплате ЕСВ по состоянию на 1 ноября 2026 года.
Согласно правилам программы, каждый бизнес может получить денежную помощь только один раз.
Сколько денег могут выплатить предпринимателям
Как отмечается на портале "Дія", при определении права на финансовую помощь учитывается количество наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ.
Программой предусмотрены три размера выплат:
- 15 000 гривен — 1-4 работника;
- 20 000 гривен — 5-7 работников;
- 30 000 гривен — 8-10 работников.
Информация о работниках автоматически проверяется через реестры Пенсионного фонда.
На что разрешено тратить помощь
Главная цель программы — помочь малому бизнесу создать условия для работы во время отключений света. Соответственно, полученные деньги можно тратить на необходимое оборудование.
В частности, можно приобретать:
- генераторы — дизельные, бензиновые, газовые и двухтопливные;
- аккумуляторы и системы накопления энергии;
- инверторы, зарядные станции и источники бесперебойного питания (ИБП);
- стабилизаторы напряжения и щитовое оборудование;
- кабели, соединительные элементы и монтажные комплекты.
Также полученными от государства средствами можно оплачивать услуги по подключению и настройке приобретенного оборудования.
Как оформить выплату
Предприниматели могут подать заявку на получение выплаты через портал "Дія", выбрав услугу "Помощь ФЛП и ООО в обеспечении энергоустойчивости". Система автоматически проверит соответствие заявителя условиям программы.
Для получения средств текущий счет предприятия не подойдет, поэтому перед подачей заявки необходимо открыть специальный банковский счет с режимом целевого использования средств.
Недавно Новини.LIVE сообщали о налогах для ФЛП на общей системе. Ставки отличаются от утвержденных на упрощенной системе. Все платежи применяются к чистому доходу предпринимателя, без учета расходов.
Кроме того, мы писали, что украинцы чаще покупают генераторы и зарядные станции за рубежом. Это позволяет ощутимо сэкономить. В Украине цены на аналогичную технику могут быть на треть выше.