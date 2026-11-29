Генератор возле заведения. Фото: Новини.LIVE

Украинские предприниматели героически работают в условиях постоянных обстрелов и отключений электроэнергии, но не все выдерживают такое давление, поэтому все чаще граждане задумываются о закрытии бизнеса. Правительство предусмотрело отдельную финансовую поддержку, чтобы помочь малому бизнесу в это сложное время. В рамках программы можно получить до 30 000 гривен на покупку генераторов и другого оборудования.

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передают Новини.LIVE.

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Кто может получить помощь

Государство предусмотрело программу поддержки малого бизнеса, чтобы предприниматели могли продолжать работу даже во время перебоев с электроснабжением. Деньги могут получить физические лица-предприниматели (ФЛП) и общества с ограниченной ответственностью (ООО).

Финансовая помощь доступна для ФЛП и ООО, которые:

зарегистрированы до 1 апреля 2026 года;

имеют не более 10 наемных работников;

не имеют налоговой задолженности;

не имеют задолженности по уплате ЕСВ по состоянию на 1 ноября 2026 года.

Согласно правилам программы, каждый бизнес может получить денежную помощь только один раз.

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Как отмечается на портале "Дія", при определении права на финансовую помощь учитывается количество наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ.

Программой предусмотрены три размера выплат:

15 000 гривен — 1-4 работника;

20 000 гривен — 5-7 работников;

30 000 гривен — 8-10 работников.

Информация о работниках автоматически проверяется через реестры Пенсионного фонда.

На что разрешено тратить помощь

Главная цель программы — помочь малому бизнесу создать условия для работы во время отключений света. Соответственно, полученные деньги можно тратить на необходимое оборудование.

В частности, можно приобретать:

генераторы — дизельные, бензиновые, газовые и двухтопливные;

аккумуляторы и системы накопления энергии;

инверторы, зарядные станции и источники бесперебойного питания (ИБП);

стабилизаторы напряжения и щитовое оборудование;

кабели, соединительные элементы и монтажные комплекты.

Также полученными от государства средствами можно оплачивать услуги по подключению и настройке приобретенного оборудования.

Как оформить выплату

Предприниматели могут подать заявку на получение выплаты через портал "Дія", выбрав услугу "Помощь ФЛП и ООО в обеспечении энергоустойчивости". Система автоматически проверит соответствие заявителя условиям программы.

Для получения средств текущий счет предприятия не подойдет, поэтому перед подачей заявки необходимо открыть специальный банковский счет с режимом целевого использования средств.

Недавно Новини.LIVE сообщали о налогах для ФЛП на общей системе. Ставки отличаются от утвержденных на упрощенной системе. Все платежи применяются к чистому доходу предпринимателя, без учета расходов.

Кроме того, мы писали, что украинцы чаще покупают генераторы и зарядные станции за рубежом. Это позволяет ощутимо сэкономить. В Украине цены на аналогичную технику могут быть на треть выше.