Генератор біля закладу. Фото: Новини.LIVE

Українські підприємці героїчно працюють в умовах постійних обстрілів та відключень електроенергії, але не всі витримують такий тиск, тому все частіше громадяни задумуються про закриття бізнесу. Уряд передбачив окрему фінансову підтримку, щоб допомогти малому бізнесу у цей складний час. В рамках програми можна отримати до 30 000 гривень на купівлю генераторів та іншого обладнання.

Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, передають Новини.LIVE.

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Хто може отримати допомогу

Держава передбачила програму підтримки малого бізнесу, щоб підприємці могли продовжувати роботу навіть під час перебоїв з електропостачанням. Гроші можуть отримати фізичні особи-підприємці (ФОП) та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Фінансова допомога доступна для ФОП та ТОВ, які:

зареєстровані до 1 квітня 2026 року;

мають не більше ніж 10 найманих працівників;

не мають податкового боргу;

не мають заборгованості зі сплати ЄСВ станом на 1 листопада 2026 року.

За правилами програми, кожен бізнес може отримати грошову допомогу лише один раз.

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Скільки грошей можуть виплатити підприємцям

Як зазначається на порталі "Дія", під час визначення права на фінансову допомогу враховується кількість найманих працівників, за яких сплачується ЄСВ.

Програмою передбачено три суми виплат:

15 000 гривень — 1-4 працівники;

20 000 гривень — 5-7 працівників;

30 000 гривень — 8-10 працівників.

Інформація про працівників автоматично перевіряється через реєстри Пенсійного фонду.

На що дозволено витрачати допомогу

Головна мета програми — допомогти малому бізнесу створити умови для роботи під час відключень світла. Відповідно, отримані гроші можна витрачати на необхідне обладнання.

Зокрема, можна купувати:

генератори — дизельні, бензинові, газові та двопаливні;

акумулятори та системи накопичення енергії;

інвертори, зарядні станції та джерела безперебійного живлення (ДБЖ);

стабілізатори напруги та щитове обладнання;

кабелі, елементи підключення та монтажні комплекти.

Також отриманими від держави коштами можна сплачувати послуги з підключення та налаштування придбаного обладнання.

Як оформити виплату

Підприємці можуть подати заявку на отримання виплати через портал "Дія", вибравши послугу "Допомога ФОП та ТОВ на енергостійкість". Система автоматично перевірить відповідність заявника умовам програми.

Для отримання коштів поточний рахунок підприємства не підійде, тому перед поданням заявки потрібно відкрити спеціальний банківський рахунок із режимом цільового використання коштів.

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про податки для ФОП на загальній системі. Ставки відрізняються від затверджених на спрощеній системі. Всі платежі застосовують до чистого доходу підприємця, без урахування витрат.

Крім того, ми писали, що українці частіше купують генератори та зарядні станції за кордоном. Це дає зможуть відчутно заощадити. В Україні ціни на аналогічну техніку можуть бути на третину вищими.