Бизнес без регистрации: в ГНС рассказали, какой штраф грозит в 2026 году
Каждый взрослый и дееспособный украинец может заниматься предпринимательской деятельностью. Однако вести бизнес нужно исключительно с соблюдением правил и норм законодательства. Например, попытка работать "в тени" может обернуться большим штрафом для украинцев.
О том, какой штраф можно получить в Украине за ведение бизнеса без официальной регистрации в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.
На сколько штрафуют в Украине за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации
В налоговой напомнили, что за нарушение правил ведения бизнеса предусмотрены серьезные штрафы. Если предприниматель работает без официальной регистрации, без нужной лицензии или разрешений, или даже не сообщил о начале деятельности (когда это обязательно), придется заплатить немало.
Штрафы стартуют от 1000 и могут достигать 2000 необлагаемых минимумов (от 17 000 до 34 000 гривен). И это еще не все. У нарушителя могут конфисковать:
- товар;
- сырье;
- оборудование;
- деньги, заработанные с нарушениями.
Если же нарушение повторится в течение года или принесет большой доход, наказание становится еще жестче. В таком случае штраф возрастает до 2000-5000 минимумов (от 34 000 до 85 000 гривен), а конфискация уже обязательна.
Отдельно наказывают и за другие "ошибки". Например, если подать ложные данные для получения лицензии, не сообщить вовремя об изменениях или нарушить требования по работе с горючим или этиловым спиртом.
5 самых распространенных ошибок ФЛП в Украине
Налоговики также обращают внимание на типичные ошибки ФЛП. Среди самых распространенных:
- Неправильное закрытие ФЛП.
- Превышение годового лимита дохода.
- Неподача декларации, даже если доход нулевой.
- Проведение расчетов "в обход" кассовых аппаратов.
- Получение денег на личную карту вместо предпринимательской.
Впрочем, большинство таких проблем можно найти самостоятельно — достаточно сделать небольшой аудит своей деятельности. Если их вовремя обнаружить и исправить, финансовых последствий можно избежать.
Сколько налогов уплачивают ФЛП в Украине
Правительство хочет урезать ФЛП возможность работать без НДС. За 27 лет существования упрощенки это уже, по меньшей мере, третья серьезная попытка изменить баланс между свободой для бизнеса и потребностями бюджета. По-прежнему такие споры между государством и малым бизнесом обычно заканчиваются компромиссом. Аналитики разобрались, что здесь действительно стоит на кону.
По данным Forbes Ukraine, сейчас в Украине около 1,8 млн ФЛП, которые вместе заплатили примерно 90 млрд грн налогов. Несмотря на возможные изменения, ФЛП уже дает около 4,5% всех налоговых поступлений, и эта цифра продолжает расти.
Больше всего предпринимателей в Киеве, но если смотреть на плотность бизнеса, то по этому показателю лидирует Киевская область. А быстрее всего налоги растут в Черновицкой, Николаевской и Ивано-Франковской областях.
Ранее мы писали, что в Украине могут начать проверять отчеты ФЛП даже за предыдущие годы — 2025 и 2026, чтобы контролировать их доходы. Это позволит автоматически регистрировать предпринимателей плательщиками НДС. Такие нововведения прописаны в большом налоговом законопроекте.
Также мы рассказывали, что ежемесячно открывается много новых ФЛП на упрощенной системе. Но люди обычно не думают, когда именно регистрировать бизнес — просто подают заявку, когда решили. Хотя на самом деле, правильная дата открытия ФЛП может принести выгоду.
