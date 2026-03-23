Бизнес без регистрации: в ГНС рассказали, какой штраф грозит в 2026 году

Каждый взрослый и дееспособный украинец может заниматься предпринимательской деятельностью. Однако вести бизнес нужно исключительно с соблюдением правил и норм законодательства. Например, попытка работать "в тени" может обернуться большим штрафом для украинцев.

О том, какой штраф можно получить в Украине за ведение бизнеса без официальной регистрации в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГНС в Киевской области.

На сколько штрафуют в Украине за осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации

В налоговой напомнили, что за нарушение правил ведения бизнеса предусмотрены серьезные штрафы. Если предприниматель работает без официальной регистрации, без нужной лицензии или разрешений, или даже не сообщил о начале деятельности (когда это обязательно), придется заплатить немало.

Штрафы стартуют от 1000 и могут достигать 2000 необлагаемых минимумов (от 17 000 до 34 000 гривен). И это еще не все. У нарушителя могут конфисковать:

товар;

сырье;

оборудование;

деньги, заработанные с нарушениями.

Если же нарушение повторится в течение года или принесет большой доход, наказание становится еще жестче. В таком случае штраф возрастает до 2000-5000 минимумов (от 34 000 до 85 000 гривен), а конфискация уже обязательна.

Отдельно наказывают и за другие "ошибки". Например, если подать ложные данные для получения лицензии, не сообщить вовремя об изменениях или нарушить требования по работе с горючим или этиловым спиртом.

5 самых распространенных ошибок ФЛП в Украине

Налоговики также обращают внимание на типичные ошибки ФЛП. Среди самых распространенных:

Неправильное закрытие ФЛП. Превышение годового лимита дохода. Неподача декларации, даже если доход нулевой. Проведение расчетов "в обход" кассовых аппаратов. Получение денег на личную карту вместо предпринимательской.

Впрочем, большинство таких проблем можно найти самостоятельно — достаточно сделать небольшой аудит своей деятельности. Если их вовремя обнаружить и исправить, финансовых последствий можно избежать.

Сколько налогов уплачивают ФЛП в Украине

Правительство хочет урезать ФЛП возможность работать без НДС. За 27 лет существования упрощенки это уже, по меньшей мере, третья серьезная попытка изменить баланс между свободой для бизнеса и потребностями бюджета. По-прежнему такие споры между государством и малым бизнесом обычно заканчиваются компромиссом. Аналитики разобрались, что здесь действительно стоит на кону.

По данным Forbes Ukraine, сейчас в Украине около 1,8 млн ФЛП, которые вместе заплатили примерно 90 млрд грн налогов. Несмотря на возможные изменения, ФЛП уже дает около 4,5% всех налоговых поступлений, и эта цифра продолжает расти.

Больше всего предпринимателей в Киеве, но если смотреть на плотность бизнеса, то по этому показателю лидирует Киевская область. А быстрее всего налоги растут в Черновицкой, Николаевской и Ивано-Франковской областях.

