Бізнес без реєстрації: у ДПС розповіли, який штраф загрожує у 2026 році

Людина тримає конверт з грошима.

Кожен дорослий та дієздатний українець може займатись підприємницькою діяльністю. Однак вести бізнес потрібно виключно з дотриманням правил та норм законодавства. Наприклад, спроба працювати "в тіні" може обернутись великим штрафом для українців.

Про те, який штраф можна отримати в Україні за ведення бізнесу без офіційної реєстрації у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Київській області.

На скільки штрафують в Україні за здійснення господарської діяльності без державної реєстрації

У податковій нагадали, що за порушення правил ведення бізнесу передбачені серйозні штрафи. Якщо підприємець працює без офіційної реєстрації, без потрібної ліцензії чи дозволів, або навіть не повідомив про початок діяльності (коли це обов’язково), доведеться заплатити чимало.

Штрафи стартують від 1000 і можуть сягати 2000 неоподатковуваних мінімумів (від 17 000 до 34 000 гривень). І це ще не все. У порушника можуть конфіскувати:

товар;

сировину;

обладнання;

гроші, зароблені з порушеннями.

Якщо ж порушення повториться протягом року або принесе великий дохід, покарання стає ще жорсткішим. У такому випадку штраф зростає до 2000–5000 мінімумів (від 34 000 до 85 000 гривень), а конфіскація вже обов’язкова.

Окремо карають і за інші "помилки". Наприклад, якщо подати неправдиві дані для отримання ліцензії, не повідомити вчасно про зміни або порушити вимоги, щодо роботи з пальним чи етиловим спиртом.

5 найпоширеніших помилок ФОПів в Україні

Податківці також звертають увагу на типові помилки ФОПів. Серед найпоширеніших:

Неправильне закриття ФОП. Перевищення річного ліміту доходу. Неподання декларації, навіть якщо дохід нульовий. Проведення розрахунків "в обхід" касових апаратів. Отримання грошей на особисту картку замість підприємницької.

Втім, більшість таких проблем можна знайти самостійно — достатньо зробити невеликий аудит своєї діяльності. Якщо їх вчасно виявити та виправити, фінансових наслідків можна уникнути.

Скільки податків сплачують ФОПи в Україні

Уряд хоче урізати ФОПам можливість працювати без ПДВ. За 27 років існування спрощенки це вже щонайменше третя серйозна спроба змінити баланс між свободою для бізнесу і потребами бюджету. Як і раніше, такі суперечки між державою та малим бізнесом зазвичай закінчуються компромісом. Аналітики розібралися, що тут насправді стоїть на кону.

За даними Forbes Ukraine, зараз в Україні близько 1,8 млн ФОПів, які разом заплатили приблизно 90 млрд грн податків. Попри можливі зміни, ФОПи вже дають близько 4,5% усіх податкових надходжень, і ця цифра продовжує рости.

Найбільше підприємців — у Києві, але якщо дивитися на щільність бізнесу, то за цим показником лідирує Київська область. А найшвидше податки зростають у Чернівецькій, Миколаївській та Івано-Франківській областях.

