Миллион гривен на старте военной службы — кто еще получит в 2025 году

Мужчина в форме достает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Не так давно Минобороны Украины запустило инициативу "Контракт 18-24" — программу для граждан в возрасте до 25 лет, желающих добровольно присоединиться к Силам обороны на год. Участники этой программы получат не только гарантированный срок службы, но и дополнительные финансовые выплаты в дополнение к основному денежному обеспечению.

О том, какие изменения ввели для юношей, которые хотят присоединиться к Силам обороны, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Кто сможет получить 1 миллион гривен при подписании контракта

Обновлены условия единовременной выплаты в 1 миллион гривен для контрактников 18-24 лет. Кабинет Министров Украины принял решение расширить действие экспериментальной программы, поощряющей молодежь к военной службе. Теперь она охватывает не только контрактников Вооруженных сил Украины, но и военнослужащих Национальной гвардии и Госпогранслужбы.

Выплату получат военные рядового, сержантского и старшинского состава ВСУ, а также других силовых структур, если они:

Военные, которые отслужили не менее 6 месяцев в боевых условиях. Контрактники и призывники в возрасте до 25 лет, которые поступили на службу во время военного положения (с 24 февраля 2022 года). Те, кто участвовал в боях на временно оккупированных территориях, в "серой зоне" или даже на территории страны-агрессора.

Что еще изменилось для украинцев

Упрощено прохождение медкомиссии, в частности пересмотрены требования к психиатрическому обследованию. Кроме того, Генштаб ВСУ, Нацгвардия и Госпогранслужба теперь сами будут определять, на какие должности могут претендовать военнослужащие в возрасте 18-25 лет, которые подписывают контракт.

Ранее мы писали, что военные, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), а также их семьи могут воспользоваться государственными льготами. В 2025 году это позволит защитникам и их родным снизить расходы на коммунальные и медицинские услуги, а также дополнительные образовательные возможности для детей.

Также мы рассказывали, что кроме основного денежного обеспечения, военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на дополнительные выплаты. Они направлены на поддержку их социального положения, облегчение процесса службы и решение бытовых вопросов.