Мільйон гривень на старті військової служби — хто ще отримає у 2025 році

Чоловік в формі дістає гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Не так давно Міноборони України запустило ініціативу "Контракт 18-24" — програму для громадян віком до 25 років, які бажають добровільно приєднатися до Сил оборони на рік. Учасники цієї програми отримають не лише гарантований термін служби, а й додаткові фінансові виплати на додачу до основного грошового забезпечення.

Про те, які зміни запровадили для юнаків, що хочуть доєднатися до Сил оборони, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Хто зможе отримати 1 мільйон гривень при підписанні контракту

Оновлено умови одноразової виплати в 1 мільйон гривень для контрактників 18-24 років. Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити дію експериментальної програми, що заохочує молодь до військової служби. Тепер вона охоплює не лише контрактників Збройних Сил України, а й військовослужбовців Національної гвардії та Держприкордонслужби.

Виплату отримають військові рядового, сержантського та старшинського складу ЗСУ, а також інших силових структур, якщо вони:

Військові, які відслужили щонайменше 6 місяців у бойових умовах. Контрактники та призовники віком до 25 років, які вступили на службу під час воєнного стану (з 24 лютого 2022 року). Ті, хто брав участь у боях на тимчасово окупованих територіях, у "сірій зоні" або навіть на території країни-агресора.

Що ще змінилося для українців

Спрощено проходження медкомісії, зокрема переглянуто вимоги до психіатричного обстеження. Окрім того, Генштаб ЗСУ, Нацгвардія та Держприкордонслужба тепер самі визначатимуть, на які посади можуть претендувати військовослужбовці віком 18-25 років, які підписують контракт.

Раніше ми писали, що військові, які мають статус учасника бойових дій (УБД), а також їхні сім’ї можуть скористатися державними пільгами. У 2025 році це дасть змогу захисникам і їхнім рідним знизити витрати на комунальні та медичні послуги, а також додаткові освітні можливості для дітей.

Також ми розповідали, що окрім основного грошового забезпечення, військовослужбовці Збройних сил України мають право на додаткові виплати. Вони спрямовані на підтримку їхнього соціального стану, полегшення процесу служби та розв'язання побутових питань.