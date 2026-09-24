Ответственность за нарушение комендантского часа: какое наказание предусмотрено в 2026 году

Люди идут по ночному городу. Фото: Новини.LIVE

Украина продолжает жить в условиях военного положения. На время его действия введен ряд запретов. В частности, запрещено находиться на улице в комендантский час, если гражданин не укрывается во время воздушной тревоги. Однако некоторые украинцы все же нарушают правила. А некоторые пользуются тем, что в законодательстве не предусмотрено никакого наказания за несоблюдение требований. Правительственные чиновники неоднократно пытались ввести финансовую ответственность, однако ряд законопроектов был отозван и снят с рассмотрения.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какое наказание предусмотрено для нарушителей комендантского часа.

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Как могут привлечь к уплате штрафа

По словам экспертов, отсутствие специального штрафа не означает, что граждане могут игнорировать правила военного положения. Если гражданин будет идти по улице в комендантский час, уполномоченные лица имеют право его остановить и проверить документы.

Если человек отказывается выполнить требование полицейского или военнослужащего или оказывает сопротивление, в его действиях усматривается злостное неповиновение.

Это влечет за собой финансовую ответственность:

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штраф от 136 до 255 гривен;

общественные работы на срок от 40 до 60 часов;

исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев с удержанием 20% заработка;

административный арест на срок до 15 суток.

Решение о привлечении к ответственности по этой статье принимает исключительно суд, а полицейские лишь составляют протокол о правонарушении.

Кто может находиться на улице во время комендантского часа

В ночное время ездить или ходить по улицам города могут только работники критически важной инфраструктуры. Ведь их работа имеет нестандартный график. Окончание или начало смены может приходиться на ночные часы. Но у таких граждан всегда есть специальный пропуск. Поэтому, когда к ним подходят уполномоченные лица для проверки документов, вопросы возникают редко.

Когда украинцы могут "нарушить" комендантский час

За последние 4 года полномасштабной войны таких причин было всего несколько — воздушная тревога и чрезвычайное положение в энергетике. Во время них граждане имеют полное право выйти из своих домов и пройти к ближайшему укрытию или к Пункту Незламності. Просто стоять на улице нельзя. Ведь в таком случае украинцы подвергают себя опасности, и полицейские могут привлечь их к ответственности.

Если у меня ночной поезд или автобус

Большинство такси предоставляют услуги перевозки в ночное время, ведь у водителей есть спецпропуска. В таком случае наличие билета на ночной рейс позволяет доехать на вокзал. Но не позволяет гражданам ходить или ехать на собственном автомобиле. Поэтому украинцам следует заблаговременно позаботиться о маршруте до вокзала или точки отправления автобуса во избежание штрафов.

С чем еще стоит ознакомиться

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