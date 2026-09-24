Відповідальність за порушення комендантської години: яке передбачено покарання у 2026 році

Люди йдуть нічним містом. Фото: Новини.LIVE

Україна продовжує жити в умовах воєнного стану. Під час його дії запроваджена низка заборон. Зокрема заборона перебувати на вулиці в комендантську годину, якщо громадянин не йде в укриття під час повітряної тривоги. Проте деякі українці все ж порушують правила. І дехто користується тим, що в законодавстві не прописано жодного покарання за недотримання вимог. Урядовці неодноразово намагались запровадити фінансову відповідальність, однак низку законопроєктів було відкликано та знято з розгляду.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, яке покарання діє для порушників комендантської години.

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Як можуть притягнути до сплати штрафу

За словами експертів, відсутність спеціального штрафу не означає, що громадяни можуть ігнорувати правила воєнного стану. Якщо громадянин йтиме вулицею у комендантську годину, повноважені особи мають право його зупинити та перевірити документи.

Якщо людина відмовляється виконати вимогу поліцейського чи військовослужбовця або чинить опір, її діях вбачається злісна непокора.

Це тягне за собою фінансову відповідальність:

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штраф від 136 до 255 гривень;

громадські роботи на строк від 40 до 60 годин;

виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Рішення про притягнення за цією статтею ухвалює виключно суд, а поліцейські лише складають протокол про правопорушення.

Хто може бути на вулиці під час комендантської години

У нічний час їхати або йти вулицями міста можуть лише працівники критичної інфраструктури. Адже їхня робота має незвичний графік. Закінчення або початок зміни можуть бути у нічні години. Але у таких громадян завжди є спеціальна перепустка. Тож коли до них підходять уповноважені особи щодо перевірки документів, питання рідко коли виникають.

Коли українці можуть "порушити" комендантську годину

За останні 4 роки повномасштабної війни це лише декілька причина — повітряна тривога і надзвичайний стан в енергетиці. Під час неї громадяни мають повне право вийти зі своїх осель та пройти до найближчого укриття або до Пункту Незламності. Просто стояти на вулиці не можна. Адже у такому випадку українці наражають себе на небезпеку і поліцейські можуть притягнути до відповідальності.

Якщо у мене нічний потяг чи автобус

Більшість таксі надають послуги перевезення у нічний час, адже у водіїв є спецперепустки. У такому випадку наявність квитка на нічний рейс дозволяє доїхати на вокзал. Але не дозволяє громадянам ходити або їхати власною автівкою. Тож українцям слід завчасно подбати про маршрут до вокзалу або точки відправлення автобусу, аби уникнути штрафів.

З чим ще варто ознайомитись

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